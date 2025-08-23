Η θέση της ΕΕ λαμβάνεται υπόψη από την Ουκρανία και τις ΗΠΑ, δηλώνει ο εκπρόσωπος του Κιέβου στην ΕΕ
Η Ευρώπη συσπειρώθηκε πίσω από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα σε ένα "εξαιρετικό σχήμα", δήλωσε στο Euronews ο πρέσβης της Ουκρανίας στην ΕΕ, Βσέβολοντ Τσέντσοφ
