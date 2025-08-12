Η Ε.Ε. καλεί σε «διατλαντική ενότητα ενόψει της συνόδου κορυφής Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα
Την Τετάρτη, ο Τραμπ θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη με Ευρωπαίους ηγέτες
