Η ΕΕ υπερασπίζεται το κυριαρχικό δικαίωμα να ρυθμίζει την τεχνολογία έναντι της τελευταίας...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπερασπίστηκε το κυρίαρχο δικαίωμά της να ρυθμίζει, αντιδρώντας στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για αντίποινα κατά των νόμων της Μεγάλης Τεχνολογίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/08/26/h-ee-yperaspizetai-to-kyriarxiko-dikaiwma-na-ry8mizei-thn-texnologia-enanti-ths-teleytaias

