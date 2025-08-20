



«Ζώνες καταστροφής» οι πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές της Ισπανίας

Οι πυρκαγιές στη Γαλικία έχουν καταστρέψει μικρές, αραιοκατοικημένες πόλεις, αναγκάζοντας σε πολλές περιπτώσεις τους ντόπιους να επέμβουν πριν φτάσουν οι πυροσβέστες

