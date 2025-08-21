Επιχείρηση καθαρισμού για υποβρύχιο άγαλμα του Χριστού στην ιταλική Ριβιέρα

notios xtypos

Επιχείρηση καθαρισμού για υποβρύχιο άγαλμα του Χριστού στην ιταλική Ριβιέρα

Επιχείρηση καθαρισμού για υποβρύχιο άγαλμα του Χριστού στην ιταλική Ριβιέρα

Το μπρούτζινο άγαλμα είναι ορόσημο της ακτογραμμής της Λιγουρίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/08/20/epixeirhsh-katharismou-gia-upovruxio-agalma-tou-xristou-sthn-italikh-riviera

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις