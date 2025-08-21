Επιχείρηση καθαρισμού για υποβρύχιο άγαλμα του Χριστού στην ιταλική Ριβιέρα
Το μπρούτζινο άγαλμα είναι ορόσημο της ακτογραμμής της Λιγουρίας
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/08/20/epixeirhsh-katharismou-gia-upovruxio-agalma-tou-xristou-sthn-italikh-riviera
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels