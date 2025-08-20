



Επιτάχυνση από ΕΕ και συμμάχους των εργασιών για εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας ζήτησε ο Κόστα

Οι ηγέτες της ΕΕ επιθυμούν να αξιοποιήσουν την αυξανόμενη διπλωματική δυναμική για να τερματίσουν τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και να διασφαλίσουν ότι η χώρα θα έχει ό,τι χρειάζεται για να αποτρέψει οποιαδήποτε μελλοντική επίθεση

