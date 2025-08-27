



Ελλάδα και Κύπρος αρνητικό δίδυμο κορυφής στην ΕΕ στην πολύωρη εργασία ανά εβδομάδα

Το ποσοστό των ατόμων που εργάζονται 49 ή περισσότερες ώρες την εβδομάδα έχει μειωθεί την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, το ποσοστό σε ολόκληρη την ΕΕ κρύβει εντυπωσιακές αποκλίσεις.

