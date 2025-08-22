



ΕΕ – ΗΠΑ: Εκδόθηκε η πολυαναμενόμενη κοινή δήλωση που ορίζει συνολικό δασμό 15% για τα προϊόντα της ΕΕ

Η κοινή δήλωση, η οποία έρχεται σχεδόν ένα μήνα μετά τη σύναψη της εμπορικής συμφωνίας, χαρακτηρίζεται ως "πρώτο βήμα" από την πλευρά της ΕΕ, η οποία ελπίζει να εξασφαλίσει περισσότερες δασμολογικές εξαιρέσεις

