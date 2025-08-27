



Εγγυήσεις ασφαλείας: Κόντρα μεταξύ Παρισιού και Ρώμης

Την περασμένη εβδομάδα, η Γαλλία κάλεσε τον Ιταλό πρέσβη μετά από σχόλια του Ματέο Σαλβίνι. Η διαμάχη αυτή αποκαλύπτει τις διαφορές μεταξύ των Ευρωπαίων σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα ήταν διατεθειμένοι να παράσχουν στην Ουκρανία σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας.

