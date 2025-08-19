



Διεκόπησαν οι διαβουλεύσεις στον Λευκό Οίκο για να τηλεφωνήσει ο Τραμπ στον Πούτιν (Bild)

Οι ΗΠΑ πιέζουν για μια γρήγορη ειρηνευτική συμφωνία και σύντομα μια τριμερή με Πούτιν και Ζελένσκι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/08/18/tramp-den-tha-sumvei-katapaush-tou-puros-sthn-oukrania-pros-to-paron

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή