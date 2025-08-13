



Δήλωση στήριξης της Ουκρανίας ενόψει της συνόδου Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα από 26 χώρες της ΕΕ – Συνυπέγραψαν Χριστοδουλίδης και Μητσοτάκης, διαφώνησε ο Όρμπαν

Σύμφωνα με πηγή της ΕΕ στο euronews, η Ουγγαρία ήταν η μόνη χώρα που αντιτάχθηκε στην ιδέα της έκδοσης κοινής δήλωσης πριν από τις κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα

