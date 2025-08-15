Δάφνη Καραβοκύρη, η ανάβαση της στον Όλυμπο, το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας





Κάνε Subscribe στο CNN Greece: https://bit.ly/CNNGreeceYT

Στο δωδέκατο επεισόδιο του Act for Earth-The Podcast, «Ιστορίες από τα βάθη της ψυχής», η Λέτα Γκαρέτσου συζητά με την δημοσιογράφο, Δάφνη Καραβοκύρη.

Μια κουβέντα αφιερωμένη στην ανάβαση της Δάφνης στον Όλυμπο, το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας. Η ιστορία ξεκινάει από τα Πριόνια για να φτάσει αρκετές ώρες μετά στον Μύτικα, την κορυφή του Ολύμπου.

Ένα διήμερο γεμάτο ένταση, συγκίνηση, φόβο και τόλμη. Πώς η Δάφνη Καραβοκύρη βίωσε την πρώτη της φορά στον Όλυμπο και τι δυσκολίες αντιμετώπισε; Γιατί δεν θέλει να ανέβει ξανά; Τελικά το βουνό είναι μια μικρογραφία της ζωής μας;

Μια ιστορία για όσους θέλουν να ξεπεράσουν τη ζώνη ασφαλείας τους, αλλά δεν παίρνουν το θάρρος. Μια συζήτηση για όλους εκείνους που θέλουν να ανέβουν στον Όλυμπο αλλα δεν ξέρουν τι πραγματικά θα συναντήσουν.

Ακολούθησε μας:

Official website: https://bit.ly/CNNGreeceWebsite

Instagram: https://bit.ly/CNNGreeceInstagram

TikTok: https://bit.ly/CNNGreeceTikTok

Facebook: https://bit.ly/CNNGreeceFacebook

LinkedIn: https://bit.ly/CNNGreeceLinkedIn

Twitter: https://bit.ly/CNNGreeceTwitter

Pinterest: https://bit.ly/CNNGreecePinterest

#cnngreece #vathospsixis #actforearth #ΔαφνηΚαραβοκυρη

Πηγή