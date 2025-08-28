



Γιατί η ΕΕ φοβάται να χάσει τη Μολδαβία

Ενόψει των βουλευτικών εκλογών της Μολδαβίας στις 28 Σεπτεμβρίου, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Πολωνίας επισκέφθηκαν το Κισινάου για την 34η επέτειο της ανεξαρτησίας. Ο Μακρόν, ο Μερτς και ο Τουσκ κατήγγειλαν τη ρωσική ανάμειξη και ανανέωσαν τις ευρωπαϊκές προοπτικές της Μολδαβίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/08/27/giati-h-ee-fobatai-na-xasei-th-moldabia

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή