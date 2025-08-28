



Γερμανία: Την εθελοντική στρατιωτική θητεία προκρίνει η κυβέρνηση, με πρόνοια και για υποχρεωτική

Από το 2028, όλοι οι 18χρονοι άνδρες θα πρέπει να καταταγούν ξανά. Ο Πιστόριους επικεντρώνεται στην εθελοντική θητεία και θέλει να στρατολογήσει περίπου 100.000 νέους στρατιώτες μέχρι το 2030.

