



Βελγικό δικαστήριο απαγορεύει τη διαμετακόμιση οποιουδήποτε στρατιωτικού εξοπλισμού στο Ισραήλ

Οι ενώσεις κατέθεσαν καταγγελία κατά της φλαμανδικής κυβέρνησης τον Ιούνιο μετά την ανακάλυψη φορτίου στρατιωτικού εξοπλισμού με προορισμό το Ισραήλ στο λιμάνι της Αμβέρσας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/08/07/belgiko-dikasthrio-apagoreyei-th-diametakomish-opoioydhpote-stratiwtikoy-e3oplismoy-sto-is

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή