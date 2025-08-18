



Αρραγές ευρωπαϊκό μέτωπο στήριξης της Ουκρανίας πριν την μετάβαση Ζελένσκι κι Ευρωπαίων στον Λ. Οίκο

Τις πάγιες θέσεις της Ελλάδας επανέλαβε στην τηλεδιάσκεψη της συμμαχίας των προθύμων ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας. «Μόνο η Ουκρανια μπορεί να λάβει αποφάσεις για τα ζητήματα εδαφικής ακεραιότητας», τόνισε ο Κ. Μητσοτάκης.

