notios xtypos

Αρραγές ευρωπαϊκό μέτωπο στήριξης της Ουκρανίας πριν την μετάβαση Ζελένσκι κι Ευρωπαίων στον Λ. Οίκο

Τις πάγιες θέσεις της Ελλάδας επανέλαβε στην τηλεδιάσκεψη της συμμαχίας των προθύμων ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας. «Μόνο η Ουκρανια μπορεί να λάβει αποφάσεις για τα ζητήματα εδαφικής ακεραιότητας», τόνισε ο Κ. Μητσοτάκης.

