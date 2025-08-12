



Ακραία ζέστη: Έχει παραβιαστεί ο στόχος του 1,5°C της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα;

Τους τελευταίους 25 μήνες, μόνο τέσσερις δεν είδαν τη μέση θερμοκρασία να υπερβαίνει τον 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι η συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα απέτυχε;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/08/11/akraia-zesti-exei-paraviastei-o-stoxos-toy-15-tis-simfonias-toy-parisioy-gia-to-klima

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή