Έχουμε δουλειά να κάνουμε, το μέλλον της Σερβίας είναι στην ΕΕ, λέει ο Βούτσιτς στο Euronews





Έχουμε δουλειά να κάνουμε – Το μέλλον της Σερβίας είναι στην ΕΕ, λέει ο Πρόεδρος Βούτσιτς στο Euronews

Σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Euronews, ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς έθεσε τα πράγματα στη θέση τους σχετικά με την αναταραχή και επανέλαβε την έκκλησή του για διάλογο με τους διαδηλωτές, εννέα μήνες μετά τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/08/25/exoyme-doyleia-na-kanoyme-to-mellon-ths-serbias-einai-sthn-ee-leei-o-proedros-boytsits

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή