Τζούντο: H Μιγιάκι Κάνο κέρδισε το χρυσό μετάλλιο – «Σύγκρουση κορυφής» μεταξύ Ιαπώνων
Το αγνό πάθος των Ουζμπέκων τζουντόκα μπορεί μόνο να συγκριθεί με την απίστευτη ενέργεια των φιλάθλων
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/02/28/tzoynto-i-migiaki-kano-kerdise-to-xriso-sigkroysi-korifis-metaxy-iaponon
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels