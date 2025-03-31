Στο Ισραήλ ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Θερμή υποδοχή από Χέρτζογκ και Νετανιάχου
Ο πρόεδρος του Ισραήλ υποδέχτηκε τον Έλληνα πρωθυπουργό – Ακολούθησε συνάντηση με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου
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