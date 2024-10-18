Ανάλυση: Το «σχέδιο νίκης» του Ζελένσκι και η εμπλοκή με το ΝΑΤΟ – Τι πραγματικά συμβαίνει…

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αρουσίασε το πολυαναμενόμενο σχέδιο της Ουκρανίας στο κοινοβούλιο του Κιέβου την Πέμπτη. Τι περιέχει, τι δεν περιέχει και τι σχέση έχει το ΝΑΤΟ με όλα αυτά;
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