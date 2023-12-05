Green Deal: Πώς από στοιχείο σύγκλισης μετατράπηκε σε πηγή διαφωνιών – Πώς θα διασωθεί

Γιατί «κούρασε» η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τι πρέπει να γίναι και τι μπορεί να αλλάξει και το πιο σημαντικό, πόσο φιλόδοξη παραμένει η ΕΕ στους στόχους της;
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