Όλοι εναντίον της Ουγγαρίας που μπλοκάρει οικονομική βοήθεια και ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας

Οι 26 υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένωσαν τις φωνές τους για να επιπλήξουν την Ουγγαρία για τις συνεχείς απειλές της να εκτροχιάσει τη στήριξη του μπλοκ προς την Ουκρανία.
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