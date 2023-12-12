Όλοι εναντίον της Ουγγαρίας που μπλοκάρει οικονομική βοήθεια και ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας

notios xtypos

Όλοι εναντίον της Ουγγαρίας που μπλοκάρει οικονομική βοήθεια και ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας

Οι 26 υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένωσαν τις φωνές τους για να επιπλήξουν την Ουγγαρία για τις συνεχείς απειλές της να εκτροχιάσει τη στήριξη του μπλοκ προς την Ουκρανία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : https://gr.euronews.com/2023/12/11/oloi-enantion-oyggarias-poy-blokarei-ta-panta-gia-oykrania

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

#EuropeNews

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις