Μια τράπεζα για την υποστήριξη της πράσινης παραγωγής υδρογόνου στην ΕΕ

Το πράσινο υδρογόνο αναμένεται να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, έτσι ώστε η ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας έως το 2050.
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