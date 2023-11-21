Μια τράπεζα για την υποστήριξη της πράσινης παραγωγής υδρογόνου στην ΕΕ

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Μια τράπεζα για την υποστήριξη της πράσινης παραγωγής υδρογόνου στην ΕΕ

Το πράσινο υδρογόνο αναμένεται να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, έτσι ώστε η ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας έως το 2050.

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