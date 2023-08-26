«Το φιλί του Ρουμπιάλες»: Δεν παραιτείται ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ισπανίας

Για «δήθεν φεμινίστριες» και «δολοφονία χαρακτήρα» έκανε λόγο ο πρόεδρος της Π.Ο της Ισπανίας για την υπόθεση με το ανάρμοστο φιλί σε παίκτρια στην απονομή του μουντιάλ γυναικών
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