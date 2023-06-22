Αγνοούμενο υποβρύχιο: Η αμερικανική Ακτοφυλακή επιβεβαιώνει ότι εντόπισε «υποβρύχιους ήχους»

Καναδικό αεροσκάφος που διεξάγει έρευνες στην περιοχή κατέγραψε τους θορύβους – Τα δεδομένα κοινοποιήθηκαν στους ειδικούς του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : https://gr.euronews.com/2023/06/21/agnooumeno-ypobryxio-i-amerikaniki-aktolfylaki-epibebaionei-oti-entopise-ypobryxious-ixous
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels
#World