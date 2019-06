8ο Διεθνές Συνέδριο Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

24-25 Ιουνίου 2019Στο πλαίσιο του Summer Nostos FestivalΕίσοδος Ελεύθερη με ΠροεγγραφήSunitha Krishnan, η γυναίκα που μετέτρεψε την προσωπική της ιστορία σε μάχη ενάντια στη σεξουαλική δουλεία. Marshall Ganz, o «αρχιτέκτονας» της ιστορικής προεκλογικής εκστρατείας του Barack Obama για την ενεργοποίηση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά το 2008. Henry Timms, o νέος πρόεδρος του εμβληματικού πολιτιστικού οργανισμού Lincoln Center. Mike Niconchuk, ο νευροεπιστήμονας που αναζητά εργαλεία για την καταπολέμηση της βίας. Ασημίνα Αρβανιτάκη, η κορυφαία επιστήμονας στον κλάδο της Θεωρητικής Φυσικής, και κάτοχος του SNF Aristarchus Chair στο Perimeter Institute, η οποία έχει τιμηθεί με το διεθνές βραβείο New Horizons in Physics. Mark Mazower, ένας από τους πιο λαμπρούς ιστορικούς της εποχής μας. Becca Heller, μια ηχηρή φωνή στην νομική υποστήριξη μεταναστών ενάντια στο διάταγμα απαγόρευσης εισόδου στις ΗΠΑ σε πολίτες με κατά πλειονότητα μουσουλμανικό πληθυσμό, η οποία έφτασε μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο. Nia Vardalos, η ηθοποιός και συγγραφέας με την ιδιαίτερη κωμική ματιά. Fiorenzo Omenetto, ένας επιστήμονας που διαγράφει το δρόμο του μεταξιού στοχεύοντας στη βιωσιμότητα. Έφη Βαγενά, η επιστήμονας που προωθεί τη βιοηθική στην παγκόσμια σκηνή της πολιτικής υγείας. Bryan Doerries, ο σκηνοθέτης που με όχημα την αρχαία ελληνική τραγωδία δίνει το έναυσμα για συζητήσεις ανάμεσα θεατρικό κοινό για ποικίλα θέματα από τις φυλετικές διακρίσεις ως το μεταναστευτικό ζήτημα. Carrie Rebora Barrat, η νέα πρόεδρος του Νew York Botanical Garden που άφησε πίσω της μια μεγάλη πορεία στο Metropolitan Museum of New York. William Kentridge, ο εικαστικός πίσω από την 550 μέτρων τοιχογραφία της ιστορίας της Ρώμης. Oskar Eustis, o θρυλικός θεατρικός παραγωγός πίσω από σειρά παραστάσεων και μιούζικαλ που έχουν βραβευτεί με βραβεία Pulitzer και Τony. Ernő Rubik, o εφευρέτης του αγαπητού σε όλους ομώνυμου Κύβου. Στέλιος Γιαννακόπουλος, Τραϊανός Δέλλας, Αντώνης Νικοπολίδης, Γιάννης Τοπαλίδης, Θοδωρής Ζαγοράκης και Άγγελος Χαριστέας, εκπρόσωποι της ομάδας Legends 2004, που χάρισε στην Ελλάδα έναν απρόσμενο ποδοσφαιρικό θρίαμβο το 2004.Aυτοί είναι μερικοί μόνο από τους πάνω από 60 ετερόκλητους ομιλητές που φιλοξενούνται φέτος στο 8ο Διεθνές Συνέδριο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Ιούνιου.Το θέμα του Συνεδρίου για το 2019 είναι :UNTITLED:To συνέδριο φέτος φιλοξενεί ομιλητές υψηλού επιπέδου από διαφορετικούς κλάδους και χώρους, θέτοντάς τους την πρόκληση να τοποθετηθούν και να συζητήσουν για θεματικές που βρίσκονται έξω από τα όρια της αυθεντίας τους. Θέλουμε να ξεπεράσουμε τις γραμμικές, παραδοσιακές, ασφαλείς προσεγγίσεις και στην πορεία να προσπαθήσουμε να εισάγουμε ένα νέο τρόπο σκέψης και αναζήτησης.Προσπαθούμε να προσπεράσουμε τις «ταμπέλες», τα όρια και τις συμβάσεις και να προσκαλέσουμε απροσδόκητες συζητήσεις από ομιλητές από διαφορετικούς τομείς, πολιτισμούς, εθνικότητες και γεωγραφικούς χώρους, προκειμένου να εξετάσουν ένα ζήτημα, όχι ως εμπειρογνώμονες αλλά ως σύγχρονοι στοχαστές.Επιπλέον στις 26 Ιουνίου, το IΣΝ, στο πλαίσιο της μηνιαίας σειράς ΔΙΑΛΟΓΟΙ, συνδιοργανώνει με το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins τη 2η Ημερίδα του SNF Agora Institute με τίτλο “Talking (and Listening) Across Divides”. Η ημερίδα έχει στόχο να διερευνήσει όλα όσα μπορούν να μας διδάξουν η εμπειρία και οι επιστήμες για τις προϋποθέσεις που επιτρέπουν τον παραγωγικό και δημοκρατικό διάλογο και τη συμμετοχή στα κοινά. Πώς μπορούμε να γίνουμε δεκτικοί σε διαφορετικές, ακόμη, και αντικρουόμενες απόψεις και ιδέες; Πώς θα καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε αποτελεσματικά τις αξίες μας στους συνομιλητές μας; Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που επιτρέπουν ουσιαστικές και, αρκετές φορές, δύσκολες συζητήσεις; Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, των οποίων η έρευνα και εξειδικευμένη γνώση θα «φωτίσει» τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, να μετριάσουμε ή ακόμη και να λάβουμε υπόψη μας ανταγωνιστικές απόψεις – γεγονός που αποτελεί σημαντική παράμετρο για την ομαλή λειτουργία της δημοκρατίας.Το συνέδριο και η ημερίδα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Summer Nostos Festival, το οποίο διοργανώνεται και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος από τις 23 ως τις 30 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.Η συμμετοχή στο Συνέδριο και την Ημερίδα είναι δωρεάν και ανοιχτή προς το κοινό με προεγγραφή.Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και για τρόπους εγγραφής είναι διαθέσιμες στο www.SNFestival.org.