Τον Μάϊο ο Φάρος του ΚΠΙΣΝ γεμίζει τζαζ

Τον Μάϊο, στο πλαίσιο της ενότητας Jazz Chronicles, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος φιλοξενεί στον Φάρο τον Σωκράτη Σινόπουλο (05/05/2019) και τους 3rd Man Element με προσκεκλημένους τους David Lynch και Τάκη Πατερέλη (12/05/2019).Την Κυριακή 5 Μαΐου στις 21.00 το Σωκράτης Σινόπουλος Quartet δίνει ραντεβού στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ. Με επιρροές από τις ελληνικές μουσικές παραδόσεις, τη βυζαντινή και την κλασική μουσική και με αυτοσχεδιασμούς εμπνευσμένους από τον κόσμο της τζαζ και της σύγχρονης μουσικής, η ιδιαιτερότητα του ήχου του κουαρτέτου του Σωκράτη Σινόπουλου χαρακτηρίζεται από τον συνδυασμό του αρχέγονου ήχου της λύρας με το πιάνο τρίο.Το κουαρτέτο ξεκίνησε το 2011 δουλεύοντας αρχικά με διασκευές κομματιών από τις μουσικές παραδόσεις του ελληνικού χώρου και στη συνέχεια επικεντρώθηκε σε πρωτότυπες συνθέσεις. Το υλικό αυτό εκδόθηκε το 2015 με τίτλο Eight Winds, ενώ τον Μάρτιο του 2019 ακολούθησε το δεύτερο άλμπουμ, Metamodal. Στη συναυλία στο ΚΠΙΣΝ, το Σωκράτης Σινόπουλος Quartet θα παρουσιάσει το νέο αυτό άλμπουμ αλλά και κομμάτια από τον πρώτο του δίσκο, μέσω του αυτοσχεδιασμού και τηςαλληλεπίδρασης των μουσικών επί σκηνής.Συντελεστές:Σωκράτης Σινόπουλος, λύραΓιάννης Κυριμκυρίδης, πιάνοΔημήτρης Τσεκούρας, μπάσοΔημήτρης Εμμανουήλ, τύμπαναGuest: Κυριάκος Ταπάκης, ούτιΤην Κυριακή 12 Μαΐου στις 21.00 το σχήμα αυτόματης σύνθεσης και ελεύθερου αυτοσχεδιασμού The 3rd Man Element έρχεται στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ για να προχωρήσει σε μία μουσική σύμπραξη με άγνωστη κατάληξη.Ο σταθερός πυρήνας του σχήματος αποτελείται από τον Χρήστο Αλεξόπουλο στο πιάνο και στα πλήκτρα (συνθέτης, ιδρυτής της Puzzlemusik) και τον Βασίλη Ποδαρά (aka Billy Pod, μέλος των Next Step και άλλων ακόμη σχημάτων) στα τύμπανα. Το τρίο συμπληρώνει διαφορετικός μουσικός κάθε φορά, ο οποίος εισάγει το στοιχείο του «3rd Man» και καλείται να ανατρέψει δημιουργικά τις υπάρχουσες ισορροπίες, έτσι ώστε οι τρεις μουσικοί, ως σύνολο, να δημιουργήσουν κάτι νέο και απρόοπτο. Ως αποτέλεσμα, τρεις ιδιαίτεροι μουσικοί συναντιούνται στη σκηνή για μία και μόνη φορά, και δοκιμάζονται στην αυτόματη σύνθεση και τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό για μια μουσική σύμπραξη η οποία δεν επαναλαμβάνεται.Στη συναυλία των The 3rd Man Element στο ΚΠΙΣΝ, το στοιχείο του «τρίτου μουσικού» θα αποδώσουν εναλλάξ οι David Lynch (τενόρο και σοπράνο σαξόφωνο, φλάουτο) και Τάκης Πατερέλης (τενόρο σαξόφωνο).Συντελεστές:Χρήστος Αλεξόπουλος, πιάνο – πλήκτραΒασίλης Ποδαράς, τύμπαναDavid Lynch, τενόρος – σοπράνο σαξόφωνο – φλάουτοΤάκης Πατερέλης, τενόρο σαξόφωνοΗ είσοδος και στις δύο συναυλίες είναι ελεύθερη.Η σειρά συναυλιών Jazz Chronicles, καθώς και η πλειονότητα των εκδηλώσεων του ΚΠΙΣΝ, πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).