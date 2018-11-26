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Home / kallithea / Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΄'ΑΤΑΚΤΑ ΚΑΡΟΤΑ'

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΄'ΑΤΑΚΤΑ ΚΑΡΟΤΑ'

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΄'ΑΤΑΚΤΑ ΚΑΡΟΤΑ'
ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ -ΠΟΛΥΧΩΡΟ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1/12/2018
ΚΑΙ ΩΡΑ 11.30-12.30
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 236
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΙΜΗ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟΥ 5.00 ΕΥΡΩ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2109564718
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΜΕ ΧΑΡΑ!!!
Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΄'ΑΤΑΚΤΑ ΚΑΡΟΤΑ' Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΄'ΑΤΑΚΤΑ ΚΑΡΟΤΑ' Reviewed by athinapoli gr on 26.11.18 Rating: 5

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