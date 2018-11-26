Home/kallithea/Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΄'ΑΤΑΚΤΑ ΚΑΡΟΤΑ'
Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΄'ΑΤΑΚΤΑ ΚΑΡΟΤΑ'
Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΄'ΑΤΑΚΤΑ ΚΑΡΟΤΑ'
ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ -ΠΟΛΥΧΩΡΟ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1/12/2018
ΚΑΙ ΩΡΑ 11.30-12.30
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 236
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΙΜΗ ΕΙΣΗΤΗΡΙΟΥ 5.00 ΕΥΡΩ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2109564718
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΜΕ ΧΑΡΑ!!!
Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΄'ΑΤΑΚΤΑ ΚΑΡΟΤΑ'
Reviewed by athinapoli gr
on
26.11.18
Rating: 5
Εφημερίδα με νέα και ειδήσεις από την Καλλιθέα, το Μοσχάτο τα Νότια προάστια και όχι μόνο...αράξτε και μπορείτε...τα άπλυτα του καθενός στη φόρα να τα δείτε...Την Καλλιθέα θέλουμε να κάνουμε άνω κάτω και να ταρακουνήσουμε και λίγο το Μοσχάτο....
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