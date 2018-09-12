Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΠΙΣΝ:
- ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ (ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ) ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ;
- ΔΙΑΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 12 ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΠΟΥ ΠΝΙΓΕΙ ΤΟ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ;
- ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ BEACH VOLLEY, ΕΝΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, ΚΑΙ ΕΝΑ ΧΩΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ;
- ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ ΤΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ;
- ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ) ΠΛΗΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΣΟΑΠ;
- ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ;
- ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΜΗ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΚΑΜΠ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ;
- ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΣΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ;
- ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΣΤΗ ΠΥΚΝΗ ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ;
- ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΡΑΜ ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΙΛΙΣΟ ΚΑΙ ΝΙΑΡΧΟΥ;
- ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΞΟΝΥΧΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΔΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΣΕΣ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ;
- ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΜΕΡΙΝΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΜΙΓΩΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ;
- ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ Ο ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ;
- ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝA ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟΙ ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΚΙΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΒΛΕΠΕ Η ΑΡΧΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΣΟΑΠ;
- ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΛΙΜΕΝΙΖΟΝΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ;
- ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΠΟΛΟΙΩΝ;
- ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΜΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΣΑ Η ΣΤΟΝ ΧΕΡΣΑΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ;
- ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΜΑΡΙΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ;
- ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΚΑΘΑΡΟΣ Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ;
- ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ;
- ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ BEACH VOLLEY ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΥΔΑΤΩΝ;
- ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ ΠΟΤΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Η ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΚΟ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ;
- ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΟΤΙΜΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΗΜΕΤΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ; ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΝΑ ΑΝΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ;
- ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΚΡΥΠΤΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ KAI OI APOFASEIS TOY ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ;
- ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ;
- ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΙΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΔΙΩΧΘΕΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΙΑΡΧΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ;
- ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΝΙΑΡΧΟΥ ΩΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕ THN ΕΚKΩΦΑΝΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΥ ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ;
- ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ ΕΓΚΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΟΥΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΙΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ;
- ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΚΛΕΙΣΤΟ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΙΑΡΧΟΥ;
- ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΠΙΣΝ;
ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.
Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Reviewed by athinapoli gr on 12.9.18 Rating:
Post a Comment