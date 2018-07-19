«ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ» ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΩΣ 26/8
(ΠΡΩΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΚΑ)
ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 21:00
ΠΡΟΣΕΧΩΣ:
ΔΕΥΤΕΡΑ 16/7 «ΓΟΡΙΛΟΜΠΕΛΑΔΕΣ» (20:00 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ)
ΤΡΙΤΗ 17/7 «ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» (20:00 ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/7 «Η ΩΡΑΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ»
ΠΕΜΠΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-20/7 «BLADE RUNNER 2049»
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/7 «ΟΥΖΕΡΙ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ» (20:00 ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ)
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/7 «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΨΑΡΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ»
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ 23-24/7 «ΜΑΡΓΚΕΡΙΤ ΝΤΙΡΑΣ : Η ΟΔΥΝΗ»
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/7 «ΑΣΑΝΣΕΡ ΓΙΑ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ»
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
«ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ» ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΩΣ 26/8 Reviewed by athinapoli gr on 19.7.18 Rating:
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