Επαναλειτουργία της γραμμής express "X80" Πειραιάς - Ακρόπολη - Σύνταγμα

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ανακοινώνει την επαναλειτουργία της λεωφορειακής γραμμής Χ80 «Πειραιάς – Ακρόπολη - Σύνταγμα EXPRESS», με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, αλλά και των επισκεπτών - τουριστών της πόλης.Η λεωφορειακή γραμμή Χ80, από την Πέμπτη 10 Μαΐου, θα πραγματοποιεί δρομολόγια, συνδέοντας τον τερματικό σταθμό κρουαζιερόπλοιων του ΟΛΠ στον Πειραιά (Ακτή Ξαβερίου και Ακτή Μιαούλη) με την Ακρόπολη και το κέντρο του Πειραιά με αυτό της Αθήνας, ενώ θα διέρχεται, στην επιστροφή της προς Πειραιά, από το «Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος».Η γραμμή Χ80 καλύπτει, κυκλικά, σε 60 λεπτά περίπου, απόσταση 27 χιλιομέτρων, δηλαδή, σε μισή ώρα, ο επιβάτης μπορεί να φτάσει στο κέντρο της Αθήνας από το λιμάνι του Πειραιά και αντίστροφα.Αποτελείται συνολικά από 16 στάσεις, αναδεικνύοντας σημεία του Πειραιά και της Αθήνας με ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον, όπως το Μουσείο Ακρόπολης, το Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά, το Πλανητάριο, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και το «Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος».Ενδεικτικά, στάσεις υπάρχουν στις δύο εξόδους του τερματικού σταθμού κρουαζιέρας στον ΟΛΠ, στο κέντρο του Πειραιά, στο σταθμό μετρό «Νέο Φάληρο» (Στάδιο Καραϊσκάκη), στο σταθμό μετρό «Συγγρού-Φιξ», στο «Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος», στην Ακρόπολη και στο Σύνταγμα, με ξεχωριστά σημεία επιβίβασης - αποβίβασης επιβατών.Από τις ενδιάμεσες στάσεις της νέας λεωφορειακής γραμμής, παρέχεται η δυνατότητα μετεπιβίβασης:α. σε βασικούς σταθμούς Μετρό («Συγγρού-Φιξ», «Νέο Φάληρο» και «Σύνταγμα»),β. στις λεωφορειακές γραμμές Χ96 (από τον Πειραιά) και Χ95 (από Σύνταγμα) προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος».Τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση και ανά 35 – 40 λεπτά, από τις 7:00 (με αναχώρηση από την αφετηρία, επί της ακτής Ξαβερίου).Στην λεωφορειακή γραμμή Χ80 ισχύουν:i.το ημερήσιο εισιτήριο απεριόριστων διαδρομών, αξίας 4,50 ευρώ, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον επιβάτη να μετακινηθεί μέσα στην ίδια ημέρα και σε όλο το υπόλοιπο δίκτυο του ΟΑΣΑ.ii.το τουριστικό εισιτήριο, αξίας 22 ευρώ, με το οποίο ο επιβάτης μετακινείται απεριόριστα για τρεις ημέρες σε όλο το δίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησής του από και προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος».Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ, κ. Ιωάννης Σκουμπούρης ανέφερε ότι «η επαναλειτουργία της λεωφορειακής γραμμής Χ80 αποσκοπεί στην βέλτιστη εξυπηρέτηση των επισκεπτών της Αθήνας από το λιμάνι του Πειραιά, αναδεικνύοντας και υποστηρίζοντας τον τουρισμό ως μια από τις βασικές λειτουργίες της πόλης».Διαδρομή και Στάσεις της λεωφορειακής γραμμής Χ80· ΑΦΕΤΗΡΙΑ [TERMINAL X80]· ΟΛΠ [OLP to Athens]· ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ [PIRAEUS ARCHAEOLOGICAL MUSEUM to Athens]· ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ [PIRAEUS COAST ZEA]· ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ [PIRAEUS KASTELA MIKROLIMANO]· ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ [PLANETARIUM]· ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ [SYGGROY-FIX METRO STATION]· ΑΚΡΟΠΟΛΗ [AKROPOLIS to Athens]· ΣΥΝΤΑΓΜΑ [SYNTAGMA]· ΑΚΡΟΠΟΛΗ [AKROPOLIS to Piraeus]· ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ [SYGGROU-FIX METRO STATION to Piraeus]· ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ [SNFCC]· ΜΕΤΡΟ Ν.ΦΑΛΗΡΟ-ΣΤ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ [N.FALIRO METRO STATION-KARAISKAKI STADIUM]· ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ [PIRAEUS ARCHAEOLOGICAL MUSEUM to terminal]· ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ [PIRAEUSARCHAELOGICALMUSEUM to terminal]· ΟΛΠ [OLP to terminal]documentonews.gr