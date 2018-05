Τα 10 επαγγέλματα που προτιμούν οι ψυχοπαθείς

Aντί προλόγου, η απαραίτητη διευκρίνιση: όταν ακούς «ψυχοπαθής» μην πάει το μυαλό σου συνειρμικά μόνο στον American Psycho και τον σχιζοφρενή δολοφόνο με το πριόνι.Τα άτομα που πάσχουν από κάποιου είδους ψυχοπάθεια, δεν κυκλοφορούν απαραίτητα με δολοφονικά αντικείμενα και δεν σκοτώνουν όποιον βρεθεί στο διάβα τους, ηρεμήστε λίγο.Ψυχοπαθής είναι ο άνθρωπος που δεν διαισθάνεται τύψεις για τις πράξεις του, λόγω άκρατου ναρκισσισμού και υπερβολικής αυτοεκτίμησης (σε παθολογικό βαθμό). Ο ορισμός της ψυχοπάθειας συντίθεται από αρκετά κομμάτια, μεταξύ των οποίων η χειριστικότητα, η ανευθυνότητα, τα παθολογικά ψέματα, η απομόνωση, η επιπολαιότητα και τα συχνά ξεσπάσματα οργής και βίας. Οι ψυχοπαθείς είναι πρώτα απ’ όλα συναισθηματικά ανάπηροι και κατά περίπτωσιν όλα τα υπόλοιπα. Ο Kevin Dutton είναι ένας ψυχολόγος με εξειδίκευση στη μελέτη της ψυχοπάθειας και συγγραφέας του βιβλίου «The Wisdom of Psychopaths: What Saints, Spies and Serial Killers Can Teach Us About Success» (μτφ. «Η Σοφία των Ψυχοπαθών: Τι μπορούν να μας διδάξουν για την επιτυχία οι άγιοι, οι κατάσκοποι και οι κατά συρροήν δολοφόνοι»), ο οποίος το ‘ψαξε, το ερεύνησε και αναφέρει τις δέκα επαγγελματικές κατηγορίες που θεωρεί πως προτιμούν τα άτομα με ψυχοπαθείς τάσεις.#1 Δημόσιοι Υπάλληλοι: Γιατί, σύμφωνα με τον Dutton οι ψυχοπαθείς είναι καλοί στη διαχείριση των κρίσεων και την επικράτηση της τάξης. Δεν έχουν συναισθηματισμούς, είναι έξυπνοι, λογικοί και χωρίς ηθικές αναστολές.#2 Σεφ: Οι ψυχοπαθείς μπορούν να δουλέψουν κάτω από μεγάλη πίεση και μέσα σε χαοτικά περιβάλλοντα, σύμφωνα με τον ψυχολόγο. Αν δεν είναι ένα τέτοιο περιβάλλον η κουζίνα, τότε ποιο είναι;#3 Επαγγέλματα που σχετίζονται με την εκκλησία: Συνήθως οι άνθρωποι που συνθέτουν τον Κλήρο είναι φιλήσυχα άτομα, ευγενικές ψυχές. Αυτό δεν στέκεται καθόλου εμπόδιο, αφού σύμφωνα με τον Dutton τα άτομα αυτά είναι πολύ χειριστικά, δημιουργούν ισχυρές συμμαχίες κι αποκτούν πρόσβαση σε πολύ σημαντικές προσωπικές πληροφορίες.#4 Αστυνομικοί: Ο κίνδυνος και η ένταση ελκύουν τα άτομα αυτά. Το γεγονός ότι μπορούν να παραμένουν ήρεμα σε καταστάσεις κρίσεων, την ώρα που άλλοι βαράνε φρίκες, εξηγούν το γιατί.#5 Δημοσιογράφοι: Είναι γοητευτικοί, στοχοπροσηλωμένοι, προσεκτικοί, ε και λίγο αδίστακτοι όταν πρέπει, λέει ο Dutton, οπότε δεν είναι καθόλου περίεργο που το επάγγελμα αυτό τους κάνει το «κλικ».#6 Χειρουργοί: Λίγες δουλειές προϋποθέτουν τόση ψυχολογική πίεση όσο αυτή ενός χειρουργού. Το να έχει το μέλλον και τη ζωή ενός ανθρώπου στα χέρια σου αποτελεί βαρύτατη ευθύνη. Έρευνα του βρετανικού Βασιλικού Κολεγίου Χειρουργών (Royal College of Surgeons) το 2015 κατέγραψε υψηλά σκορ των χειρουργών στην κλίμακα της ψυχοπάθειας, σε σχέση με το μέσο όρο των ανθρώπων. Αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι πρέπει να πάρουν αποφάσεις ζωτικής σημασίας μέσα σε πολύ λίγο χρόνο.#7 Πωλητές: Έτσι όπως πάει η λίστα, άνθρωπος δεν θα μείνει εκτός. Για την ιστορία το 1% του πληθυσμού εμφανίζει συμπτώματα ψυχοπάθειας. Η ιδιότητα του πωλητή είναι μία ακόμα από εκείνες που ελκύουν, κυρίως λόγω του ότι ένας επιτυχημένος πωλητής, όπως όλοι γνωρίζουμε, πρέπει να είναι επίμονος, αμείλικτος και να παίζει ατομικά παρά ομαδικά.#8 Εργαζόμενοι στα Media: Είπαμε, χαρακτηριστικό των ατόμων αυτών είναι ο ναρκισσισμός, αποζητούν την προσοχή, θέλουν να είναι στο επίκεντρο, ακόμα κι αν σε προσωπικό επίπεδο επιδιώκουν την απομόνωση. Τα άτομα που κάνουν καριέρα στα ΜΜΕ έχουν λίγο ή πολύ αυτά τα χαρακτηριστικά.#9 Δικηγόροι: Ένα επάγγελμα με τεράστιες απαιτήσεις. Απαιτεί γερές δόσεις αυτοπεποίθησης, επιμονής, εγωισμού. Ο δικηγόρος επιβάλλεται να είναι ισχυρογνώμων και οι καταστάσεις τον θέλουν πολλές φορές κι αδίστακτο.#10 CEO: Οι ψυχοπαθείς, κατά τον Dutton δεν αρέσκονται μόνο στο να απολαμβάνουν την ηρεμία τους. Μερικές φορές τρελαίνονται να τα κάνουν όλα χάος και να υπονομεύουν τη ψυχική ηρεμία των υπολοίπων. Το λες και σαδιστικό, οπότε τι καλύτερη θέση από το να είσαι ένα αφεντικό, όπου οι υφιστάμενοι χορεύουν αναγκαστικά στο «ρυθμό» σου ενώ εσύ τους κοιτάς να «υποφέρουν»; Βέβαια το ότι ελκύει τους ψυχοπαθείς αυτή η θέση δεν σημαίνει ότι καταφέρνουν να ανελιχθούν κιόλας.« Η σκληρή δουλειά και οι ικανότητες είναι οι Νο1 παράγοντες επαγγελματικής ανέλιξης», επισημαίνει ο Dutton. Πάλι καλά.aftodioikisi.gr