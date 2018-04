Ένας αγώνας με πολλές εναλλαγές και αντιθέσεις εξελίχθηκε ο φετινός «ΠΟΡΟΣ 2018» που διοργανώνει ο ΝΟΤΚ.

Ενας αγώνας με πολλές εναλλαγές και αντιθέσεις εξελίχθηκε ο φετινός «ΠΟΡΟΣ 2018» που διοργανώνει ο ΝΟΤΚ.Στο πρώτο σκέλος του αγώνα, από το Φάληρο προς τον Πόρο και ενώ οι συνθήκες, έδειχναν να διαψεύδουν τις μετεωρολογικές προβλέψεις για άπνοια, η εκκίνηση δόθηκε με ένα νοτιο – νοτιο δυτικο άνεμο έντασης 11-13 m. Στη συνέχεια λίγο έξω από τον καβο Αντώνη έπεσε «κουρτίνα» με αποτέλεσμα τα πιο πολλά σκάφη να εγκαταλείψουν, καθώς θα τους ηταν πολύ δύσκολο να πιάσουν το όριο χρόνου τους. Έξι σκαφη και τα πληρώματα τους ήταν αυτά που με υπομονή και επιμονή, καταφεραν να τερματίσουν. Στην κατηγορία ORC INTERNATIONAL τερμάτισαν το ERYTOS II (ΝΟΠΦ), CHIARA IASON (NOK)& IONIA (NOTK). Στην κατηγορία ORC CLUB1 το σκάφος APIDALOS NAFS (NΟΕ) και στην κατηγορία ORC CLUB2 το σκάφος THALASSA X LOUKAS (ΝΟΤΚ) το οποίο και επικράτησε και στην overall κατάταξη της κατηγορίας. Στην κατηγορία NON SPINAKKER το μόνο σκαφος που τερμάτισε ήταν το ANTARES (NOTK) μετά από 12 ώρες και 18 περίπου λεπτά!Το Σαββατο 3 Απριλίου στις 20:00, σε μια κατάμεστη αίθουσα στο Πολιτιστικό Κέντρο Συγγρού, συγκεντρώθηκαν τα πληρώματα και τοπικοί παράγοντες, για την απονομή του 1ου σκέλους του αγώνα. Χειροκροτήθηκαν τα πληρώματα που βραβεύτηκαν για την επίδοση τους αλλά και για την υπομονή που υπέδειξαν.Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό του Εφόρου Ανοιχτής Θαλάσσης του ΝΟΤΚ, κ. Σταύρου Τορόση, ο οποίος ευχαρίστησε τους τοπικούς φορείς που τόσο βοήθησαν στη διεξαγωγή του αγώνα και τίμησαν τον ΝΟΤΚ με την παρουσία τους και στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο του ΝΟΤΚ, κ.Ανδρέα Αντωνόπουλο, ο οποίος καλοσώρισε τα πληρώματα και κάλεσε τον Δήμαρχο του Πόρου, κ. Ιωάννη Δημητριάδη να χαιρετήσει την εκδήλωση. O Πρόεδρος του ΝΟΤΚ απένειμε επίσης αναμνηστικά κυκλαδικά ειδώλια στους τοπικούς φορείς και στη συνέχεια έγιναν οι απονομές των σκαφών και πληρωμάτων.Ο Δήμαρχος Πόρου κ. Ιωάννης Δημητριάδης βράβευσε τον κυβερνήτη κ.Κωστα Μάνθο και το σκάφος ERYTOS II που τερμάτισε πρώτο στην κατηγορία ORC International . Ο αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Παπαχρήστος βράβευσε τον κυβερνήτη κ.Λουκά Σπήλιο και το πλήρωμα του σκάφους THALASSA X LOUKAS που τερμάτισε πρώτο στην κατηγορία ORC CLUB2 και ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γεώργιος Αλιφέρης βράβευσε το σκάφος ANTARES το πρώτο στην κατηγορία NS με κυβερνήτη τον κ.. Ηρακλή Στιβακτάκη.Το κύπελλο για την κατηγορία ORC CLUB1 στο σκάφος APIDALOS NAFS (ΝΟΕ) με κυβερνήτη τον κ. Παύλο Κούρκουλο παρέλαβε αντ’αυτού ο αντιπροεδρος του ΝΟΤΚ κ. Αλέξανδρος Θεοδωρίδης λόγω της απουσίας του κυβερνήτη.Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Πόρου κ. Ιωάννης Δημητριάδης, ο Αντιδήμαρχος Πόρου κ. Αναστάσιος Παπαχρήστου, ο Εκπρόσωπος του Λιμεναρχείου - Αρχικελευστής κ. Γεώργιος Πάνου, ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γεώργιος Αλιφέρης, ο Πρόεδρος του Εμπορικού & Επαγγελματικού Συλλόγου κ. Δημητρης Συξέρης και η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών «η Ποριώτισσα» κα. Νάγια Μακρή.Η τελετή εκλεισε με παραδοσιακά χειροποίητα εδέσματα και λικέρ που προσέφεραν ο Πολιτιστικός Όμιλος Γυναικών «η Ποριώτισσα» και ο Εμπορικός και Επαγγελματικός Σύλλογος Πόρου.Στη συνέχεια τα πληρώματα συγκεντρώθηκαν στο καφέ Μπάρ PASSAGIO όπου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τις τακτικές και να δουν το replay του αγώνα, μέσα από την ιστοσελίδα του MARINE TRAFFIC, αλλα και να διασκεδάσουν με καλή μουσική, χορό και με την πρώτη μπύρα κερασμένη.Η επιστροφή από τον Πόρο έγινε με έντονους νότιους & νοτιο δυτικούς ανέμους που έφτασαν εως και τα 30m σε σπηλιάδα, δημιουργώντας τις συνθήκες για ένα γρήγορο αγώνα δυστυχώς όμως με αρκετά προβλήματα και ζημίες στα σκάφη. Συνολικά τερμάτισαν 10 από τα 13 σκαφη στην κατηγορία ORC INTERNATIONAL με 1ο νικητή το ADRA (NAOB), 2ο το CHIARA IASON (NOK) & 3Ο το ERYTOS II (ΝΟΠΦ)Στην κατηγορία ORC CLUB τερμάτισαν 13 από τα 15 σκάφη με 1ο Νικητή το GIORGIO (ΝΟΠΦ), 2ο το TOMAHAWK (NOTK) και 3ο το MANOULI TOO (NOTK) όλα στην κλαση ORC CLUB1.Τέλος, στην κατηγορία NON SPINAKKER τερμάτισαν τα 2 από τα 4 σκάφη που συμμετείχαν με 1ο το DECISION (NOTK) & 2ο το ANTARES (NOTK)Ο ΝΟΤΚ θα ήθελε να ευχαριστήσει τους χορηγούς που βοήθησαν στο να προσφερθούν υπηρεσίες & προιόντα στα συμμετέχοντα σκάφη: MARINE TRAFFIC, ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΣ, PASSAGIO, ΜΥΘΟΣ , η Ταβέρνα «ΓΕΙΑ Μας» Αναλυτικά & Οverall Αποτελέσματα και από τις δύο ιστιοδρομίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα μας www.notk.gr Περισσότερες φωτογραφίες από τον αγώνα και όλες τις εκδηλώσεις και μπορείτε να βρειτε στο ακολουθο link