Κατερίνα Στεφανίδη και Γιώργος Καπουτζίδης στο No Finish Line στο «Νιάρχος»

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ολυμπιονίκης Κατερίνα Στεφανίδη και ο ηθοποιός και σεναριογράφος Γιώργος Καπουτζίδης θα στηρίξουν τον κορυφαίο φιλανθρωπικό αγώνα του κόσμου και Υπερμαραθώνιο 90 ωρών, No Finish Line που θα γίνει στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος από τις 25 έως τις 29 Απριλίου.Η Κατερίνα Στεφανίδη θα είναι πρεσβευτής του αγώνα ενώ ο Γιώργος Καπουτζίδης θα τρέξει αλλά και θα παρουσιάσει τον αγώνα και με την ανιδιοτελή συνεισφορά τους, θα στείλουν προς κάθε κατεύθυνση μήνυμα συμμετοχής στο No Finish Line, προκειμένου να συγκεντρωθεί το μεγαλύτερο δυνατό ποσό για τη στήριξη των παιδιών που αγκαλιάζουν τα σωματεία-μέλη της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί».Οι δρομείς μέσα στη διάρκεια των 90 ωρών, από την Τετάρτη 25 Απριλίου και ώρα 20:00 ως την Κυριακή 29 Απριλίου και ώρα 14:00, μπορούν να περπατήσουν ή να τρέξουν όποια στιγμή της ημέρας ή της νύχτας θέλουν, για όσες φορές θέλουν, με όποιο τρόπο και ρυθμό θέλουν και για όση διάρκεια θέλουν, μέσα στην κυκλική διαδρομή 1000μ. γύρω από το Κανάλι του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και για κάθε χιλιόμετρο που καλύπτουν, θα πηγαίνουν 50 λεπτά στο «Μαζί για το Παιδί».Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην ιστοσελίδα nflathens.com ή στο Κέντρο Εγγραφών που βρίσκεται δίπλα στο Κέντρο Επισκεπτών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (είσοδος ΚΠΙΣΝ από Ευριπίδου & Δοϊράνης) , στο χώρο της εσπλανάδας και έχει ωράριο λειτουργίας 11.00 – 19.00 από Δευτέρα ως Παρασκευή και 11.00 – 17.00 το Σάββατο.Στο Κέντρο Εγγραφών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μαθαίνουν πληροφορίες για τον αγώνα, να κάνουν την εγγραφή τους και όσοι έχουν πραγματοποιήσει ηλεκτρονική εγγραφή, να πληρώσουν το αντίτιμο.H συμμετοχή είναι 7 ευρώ, τα παιδιά έως 6 ετών είναι δωρεάν για απεριόριστες παρουσίες στον αγώνα 90 ωρών, ενώ τα παιδιά από 7 έως και 12 ετών, πληρώνουν 3 ευρώ.Στην ειδική κατηγορία των ομάδων υποστήριξης, η οποία έχει κοινωνικό αλλά και αγωνιστικό χαρακτήρα μεταξύ των εταιρειών, μπορούν να συμμετέχουν εταιρείες, οργανισμοί, σύλλογοι και σχολεία, δημιουργώντας ομάδα ή ομάδες για μία ή περισσότερες κατηγορίες του αγώνα.Για δημιουργία ομάδας υποστήριξης με επωνυμία και αναφορά ονόμαστος στον αριθμό (bib number), απαιτούνται τουλάχιστον 15 άτομα. Η κάθε εταιρεία, οργανισμός, σύλλογος μπορεί να δημιουργήσει απεριόριστο αριθμό ομάδων αν το επιθυμεί, ενώ στο τέλος του αγώνα θα υπάρξουν και βραβεύσεις στις ομάδες με τη μεγαλύτερη προσφορά.Το κάθε σχολείο μπορεί να δημιουργήσει ομάδα δημοτικού και ομάδα γυμνασίου-λυκείου, με απαραίτητη προϋπόθεση η κάθε ομάδα να απαρτίζεται από τουλάχιστον 50 άτομα. Για περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση mary@nflathens.com, υπόψιν Μαίρης Τσιγκοπούλου (τηλ. 694 518 6470).Για τις ομαδικές συμμετοχές από σχολεία, αθλητικούς συλλόγους και πολιτιστικούς, το κάθε άτομο πληρώνει 7 ευρώ και η συμμετοχή για τις εταιρείες είναι στα 15€ / άτομο.Παράλληλα με τον φιλανθρωπικό αγώνα των 90 ωρών, γίνεται και η διεξαγωγή του επίσημου διεθνή υπερμαραθώνιου αγώνα 24 ωρών με διακεκριμένους αθλητές υπεραποστάσεων απ’ όλο τον κόσμο.Ως ημέρα έναρξης του 24ωρου υπεραμαραθώνιου αγώνα έχει οριστεί το Σάββατο 28 Απριλίου και ώρα 12:00 με ημέρα λήξης η Κυριακή 29 Απριλίου και ώρα 12:00. Το κόστος συμμετοχής είναι 15 ευρώ το άτομο.Ο αγώνας της Αθήνας ανήκει στο διεθνές πρόγραμμα του No Finish Line International και το 2017στην πρώτη χρονιά διεξαγωγής του στην Ελλάδα, καταγράφηκαν 50,903 χιλιόμετρα από περισσότερους από 6202 συμμετέχοντες, που αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ όλων των No Finish Line για την πρώτη χρονιά διεξαγωγής, ενώ η δωρεά έφτασε τα 25,451 ευρώ και 50 λεπτά, τα οποία πήγαν στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί».Μεγάλοι Χορηγοί του 2ου No Finish Line Athens, είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα Εθνική Ασφαλιστική, καθώς επίσης και η διεθνής στοιχηματική εταιρεία, πρωτοπόρος σε δράσεις κοινωνικής ευθύνης SportingBet.Eπίσημοι Χορηγοί είναι η Protergia, ο Τομέας Ενέργειας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, του μεγαλύτερου ιδιώτη παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, καθώς επίσης και τα πρώτα σε ποιότητα και πωλήσεις ελληνικά νερά Βίκος.Χορηγός εκπαίδευσης είναι ο πρωτοπόρος εκπαιδευτικός οργανισμός Όμηρος και χορηγός φιλοξενίας ο ιστορικός ξενοδοχειακός όμιλος Χανδρής με το ξενοδοχείο Metropolitan.Μεγάλοι Υποστηρικτές είναι η κορυφαία ελληνική μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου, η διεθνής εταιρεία αθλητικών ειδών Saucony, η διεθνής εταιρεία συμπληρωμάτων και προγραμμάτων διατροφής Herbalife.Επίσημοι Υποστηρικτές είναι η εταιρεία εστίασης Μπεγνής Catering, η διεθνής αλυσίδα καταστημάτων λιανεμπορίου Lidl, η διεθνής αλυσίδα καταστημάτων οικιακών ειδών Praktiker και η εκτυπωτική βιομηχανία Χαϊδεμένος.Για επικοινωνία με την διοργάνωση μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο info@nflathens.comΠερισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα και στα social media της διοργάνωσης.http://nflathens.com/https://www.facebook.com/NoFinishLineAthens/https://twitter.com/NFLAthens