Ακρόαση ηθοποιών-τραγουδιστών για το μιούζικαλ ONCE

Η Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής προκηρύσσει ακρόαση για τις ανάγκες της παραγωγής του μιούζικαλ των Enda Walsh, Glen Hansard & Markéta Irglová Once που θα παρουσιαστεί στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2018-2019.Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι ηθοποιοί – τραγουδιστές με εξαιρετικές φωνητικές και χορευτικές ικανότητες. Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να παίζουν σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω όργανα: βιολί, βιολοντσέλο, κιθάρα, μαντολίνο, ακορντεόν, ηλεκτρικό μπάσο, ντραμς. Υπογραμμίζεται πως όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υψηλό επίπεδο σε όλα τα ζητούμενα ταυτόχρονα: τραγούδι, χορό, υποκριτική, εκτέλεση μουσικού οργάνου, καθώς βασική ιδιαιτερότητα του έργου είναι η εκτέλεση του μέρους της ορχήστρας από τους επί σκηνής ερμηνευτές.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την αίτηση συμμετοχής από το www.nationalopera.gr. Τα αποσπάσματα από το έργο τα οποία θα πρέπει να μπορούν να ερμηνεύσουν στην ακρόαση οι υποψήφιοι θα τους αποσταλούν με την κατάθεση της αίτησής τους στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση.Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο δοκιμών της ΕΛΣ στον Ταύρο (Αρχιμήδους 16 Ταύρος, πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ Καλλιθέα) την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018 και ώρες 10:00 – 18:00.Εάν κριθεί απαραίτητο από τον αριθμό των συμμετεχόντων, οι ακροάσεις θα πραγματοποιηθούν και την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018, κατά τις ίδιες ώρες.Η ΕΛΣ ενδέχεται να καλέσει ηθοποιούς – τραγουδιστές σε δεύτερη ακρόαση σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσουν τα παρακάτω, εφόσον τους ζητηθεί:- Κομμάτι της επιλογής τους στο όργανο που παίζουν. Το κομμάτι θα πρέπει να είναι ενδεικτικό του επιπέδου τους.- Το μέρος του οργάνου τους και το μέρος της αντρικής ή γυναικείας φωνής από το κομμάτι “Falling Slowly”.- Το μέρος των ντραμς και το μέρος της φωνής από το κομμάτι “When Your Mind’s Made Up” (για όσους δηλώσουν ως όργανο τα ντραμς).- Το μέρος της κιθάρας ή του μαντολίνου και το μέρος της φωνής από το κομμάτι “If You Want Me” (για όσους δηλώσουν ως όργανο την κιθάρα ή/και το μαντολίνο).- Τη γραμμή της φωνής τους από το a capella κομμάτι “Gold” (από την αρχή μέχρι το μέτρο 23).Η Επιτροπή Ακρόασης έχει τη διακριτική ευχέρεια να συντομεύσει την ακροαματική διαδικασία. Επίσης, η ακρόαση θα βιντεοσκοπηθεί για αρχειακούς λόγους.Με την υποβολή των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν:• Τίτλους σπουδών (εφόσον υπάρχουν)• Βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφίαΑιτήσεις που δεν θα περιλαμβάνουν τα παραπάνω στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτές.Η υποβολή αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικώς, στην διεύθυνση alternativestage@nationalopera.gr (με κοινοποίηση και στη διεύθυνση protocol@nationalopera.gr).Η τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι την Τρίτη 13/2/2018, στις 14.00.sofokleousin.gr