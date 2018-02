No Finish Line Athens: Λήγει η προθεσμία των 5 ευρώ

Το βράδυ της Δευτέρας 12 Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία γα τη συμμετοχή στο No Finish Line της Αθήνας με 5 ευρώ, καθώς από την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου, το κόστος συμμετοχής στο μεγαλύτερο φιλανθρωπικό αγώνα της Ελλάδας και του κόσμου πάει στα 7 ευρώ.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους για το 2ο Υπερμαραθώνιο της Αθήνας, στην ιστοσελίδα nflathens.com συνεισφέροντας στην προσπάθεια που γίνεται για καλό σκοπό καθώς όλα τα έσοδα θα πάνε στα παιδικά ιδρύματα που ανήκουν στην Ενωση «Μαζί για το Παιδί»!Το 2ο No Finish Line Athens, ο μοναδικός υπερμαραθώνιος των 90 ωρών, θα διεξαχθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, από τις 25 έως τις 29 Απριλίου με ένα πλήρες αθλητικό, πολιτιστικό, ψυχαγωγικό πρόγραμμα, αλλά και σπουδαίους πρεσβευτές που θα καλέσουν τον κόσμο να τρέξει ή να περπατήσει για καλό σκοπό,Όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να περπατήσουν ή να τρέξουν ότι ώρα θέλουν, όποια στιγμή της ημέρας ή της νύχτας θέλουν, για όσες φορές θέλουν, με όποιο τρόπο και ρυθμό θέλουν και για όση διάρκεια θέλουν, μέσα στην κυκλική διαδρομή 1000μ. γύρω από το Κανάλι του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και να προσφέρουν χρήματα καταγράφοντας χιλιόμετρα, καθώς με κάθε χιλιόμετρο, θα πηγαίνουν 50 λεπτά στο «Μαζί για το Παιδί».Μέχρι τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου υπάρχει ειδική προσφορά και για τις ομαδικές συμμετοχές από σχολεία, αθλητικούς συλλόγους και πολιτιστικούς με το κάθε άτομο να πληρώνει 5 ευρώ. Μετά από τη συγκεκριμένη ημερομηνία η τιμή πάει στα 7 ευρώ. Η συμμετοχή για τις εταιρείες είναι στα 15€ / άτομο.Το κάθε σχολείο μπορεί να δημιουργήσει ομάδα δημοτικού και ομάδα γυμνασίου-λυκείου, με απαραίτητη προϋπόθεση η κάθε ομάδα να απαρτίζεται από τουλάχιστον 50 άτομα. Για περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση mary@nflathens.com, υπόψιν Μαίρης Τσιγκοπούλου (τηλ. 694 518 6470).Ο αγώνας της Αθήνας ανήκει στο διεθνές πρόγραμμα του No Finish Line International και το 2017στην πρώτη χρονιά διεξαγωγής του στην Ελλάδα, καταγράφηκαν 50,903 χιλιόμετρα από περισσότερους από 6202 συμμετέχοντες, που αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ όλων των No Finish Line για την πρώτη χρονιά διεξαγωγής, ενώ η δωρεά έφτασε τα 25,451 ευρώ και 50 λεπτά, τα οποία πήγαν στην Ενωση «Μαζί για το Παιδί».Τα παιδιά έως 6 ετών είναι δωρεάν για απεριόριστες παρουσίες στον αγώνα 90 ωρών, ενώ τα παιδιά από 7 έως και 12 ετών θα πληρώσουν 3 ευρώ.Το 2ο NFL Athens αρχίζει την Τετάρτη 25 Απριλίου ώρα 20:00 και τελειώνει μετά από 90 συνεχόμενες ώρες, την Κυριακή 29 Απριλίου ώρα 14:00. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι ανεξαιρέτως και ανεξαρτήτου ηλικίας και φυσικής κατάστασης, από μικρούς ενός έτους έως μεγάλους 101 ετών!ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην τραπεζική πληρωμή, τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον συμμετέχοντα και όχι τον διορ γανωτή. Αν δεν τηρηθεί αυτός ο όρος έως τις 13 Απριλίου, η συμμετοχή θα θεωρηθεί άκυρη. Η κατάθεση του ποσού πρέ- πει να είναι ονομαστική (ονοματέπωνυμο συμμετέχοντα στην κατάθεση) υποχρεωτικά, ώστε να μπορεί να γίνει η διασταύρωση του εγγεγραμμένου ονόματος στο σύστημα εγγραφών.ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ALPHA BANK – ΙΒΑΝ: GR72 0140 7180 7180 0200 2008 269 (δικαιούχος λογαριασμού ΕΡΜΗΣ 1877)http://main.nflathens.com/https://www.facebook.com/NoFinishLineAthens/https://twitter.com/NFLAthenshttps://www.instagram.com/nflathens/