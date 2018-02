4+1 πρωτότυπες εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο για την μέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου υπάρχουν πολλοί τρόποι να γιορτάσει κανείς: συνηθίζονται τα δείπνα, οι ρομαντικές βραδιές, το σινεμά. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες εναλλακτικές ιδέες που μπορεί να μην γνωρίζατε, για το πώς να περάσετε φέτος τη μέρα σας! Συγκεντρώσαμε παρακάτω πέντε προτάσεις που περιλαμβάνουν χορό, μουσική, ακόμη και φιλοσοφικές συζητήσεις, για να γιορτάσετε κάπως αλλιώς! Οι εκδηλώσεις που ακολουθούν είναι με ελεύθερη είσοδο.Την Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σας προσκαλεί σε μία από τις πιο πλουραλιστικές εκδηλώσεις της μηνιαίας σειράς με θέμα τον Έρωτα.Την παγκόσμια ημέρα εορτασμού του έρωτα, εκπρόσωποι της Επιστήμης, της Φιλοσοφίας, των Τεχνών αλλά και του Μουσικού Στερεώματος θα συνθέσουν μια μοναδική πολυφωνία, στην προσπάθεια τους να δομήσουν και να αποδομήσουν την έννοια του Έρωτα.Η ψυχή, ο εγκέφαλος, η χημεία, οι σχέσεις και ο γάμος είναι μερικές μόνο από τις έννοιες που θα συζητηθούν υπό το πρίσμα της Ψυχιατρικής και της Νευρολογίας, ενώ μέσω της Τέχνης και της Φιλοσοφίας θα αναδειχθούν όψεις του έρωτα, όπως έχουν αποτυπωθεί στα σπουδαιότερα καλλιτεχνικά, λογοτεχνικά και φιλοσοφικά έργα.Μετά το πέρας των Διαλόγων θα ακολουθήσει βραδιά αργεντίνικου τάνγκο, υπό τους ήχους live ορχήστρας, στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων του ΚΠΙΣΝ, Social Ballroom, η οποία για πρώτη φορά θα συνδυαστεί με τους Διαλόγους του ΙΣΝ, προφέροντας μία μοναδική εμπειρία σε όλους.Οι Διάλογοι είναι η νέα μηνιαία σειρά εκδηλώσεων του IΣΝ με στόχο να παρουσιάσει ανθρώπους που με το έργο τους εμπνέουν, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, ανθρώπους που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικό χώρο, ενδεχομένως και χώρα, ο καθένας.Επιπλέον, οι εκδηλώσεις της σειράς μεταδίδονται ζωντανά και το οπτικοακουστικό και ηχητικό αρχείο είναι στη συνέχεια διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΙΣΝ. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΙΣΝ, https://www.snf.org/Πότε:Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 201817.30Πού:ΦΑΡΟΣΚέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος ΝιάρχοςΛεωφ. Συγγρού 364, ΚαλλιθέαΕίσοδος ελεύθερη – *Απαιτείται προεγγραφή στο SNF.orgΒραδιά του Αγίου Βαλεντίνου στο Ιταλικό Ινστιτούτο με ρομαντικά τραγούδια μιας άλλης εποχής από την Ελλάδα και την Ιταλία.Το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο μας προσκαλεί την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου και ώρα 8μμ. σε μια βραδιά με ρομαντικά τραγούδια εποχής από την Ελλάδα και την Ιταλία.Ερμηνεύουν η Αλμπίνα Ζαχαριάδου, contralto (piano) και ο Πωλ Ζαχαριάδης, male contralto. Μεταξύ άλλων ασμάτων θα ακουστούν τα Torna a Surriento, Mamma, Santa Lucia, Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, Ας ερχόσουν για λίγο, Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά κ.ά.Πότε:Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 201819.00Πού:Ιταλικό ΙνστιτούτοΠατησίων 47, Πεδίο ΆρεωςΕίσοδος ελεύθερηΗ Συμφωνική Ορχήστρα του δήμου Αθηναίων συμπράττει με το κουιντέτο TANGartO, την πιο «ερωτική ημέρα» του χρόνου, την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου στις 20.30 στη συναυλία «Tango in Love», που παρουσιάζει ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.Στη συναυλία η Συμφωνική Ορχήστρα και το κουιντέτο TANGartO επιχειρούν να μας μεταφέρουν στον συγκινησιακό κόσμο του tango με μία προσεκτική επιλογή έργων του Αstor Piazzolla και παράλληλη αναφορά στους μεγάλους «δασκάλους» του είδους: Horacio Salgan, Mariano Mores, Edgardo Donato, Osvaldo Pugliese, Carlos Gardel, κ.α.Στη συναυλία συμμετέχει η Ελένη Πέτα, η οποία ξεδιπλώνει μία διαφορετική πτυχή της ερμηνευτικής φυσιογνωμίας της, διεισδύοντας στο θεατρικό λόγο των tangos.Μουσική διεύθυνση: Ελευθέριος ΚαλκάνηςΜουσική επιμέλεια, διασκευές, ενορχηστρώσεις: Θωμάς ΚοντογεώργηςΤο quinteto TANGartO αποτελούν οι μουσικοί:Λευτέρης Γρίβας – μπαντονεόνΓιώργος Παναγιωτόπουλος – βιολίΘωμάς Κοντογεώργης – πιάνοΑριστείδης Χατζησταύρου – κιθάραΑπόστολος Παπαπέτρος – κοντραμπάσοΠότε:Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 201820.30Πού:Ίδρυμα Μιχάλης ΚακογιάννηςΠειραιώς 206, ΤαύροςΗ είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη με δελτία εισόδου. Για κρατήσεις θέσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλ. 210 3418550.Η επιτυχημένη σειρά των Social Ballroom συνεχίζεται! Αυτή τη φορά γιορτάζουμε την ημέρα της αγάπης, τον Άγιο Βαλεντίνο, με τον χορό του πάθους, το tango. Ελάτε να χορέψετε και να ταξιδέψετε στους ρυθμούς του αργεντίνικου αισθησιασμού.Προσκαλέστε τον/την σύντροφό σας σε μία ξεχωριστή χορευτική εμπειρία και αφεθείτε στην γοητεία και στον ρομαντισμό του tango. Και για όσους όμως ακόμα δεν έχουν βρει τον Βαλεντίνο τους, ελάτε και μην ξεχνάτε ότι it takes two to tango.Για όσους θέλουν να γνωρίσουν τα πρώτα βήματα του πιο αισθαντικού χορού, η εκδήλωση θα ξεκινήσει με ανοιχτό μάθημα από τους έμπειρους χορευτές και δασκάλους του Tango Factory και μουσική από την DJ Sabrina Tonelli, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει ανοιχτή milonga (χορός για όλους) με τη μουσική συνοδεία των Evocacion και της Στέλλας Χροναίου και με προσκεκλημένους όλους.Πότε:Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 201820.30 μάθημα / 21.30 πάρτιΠού:ΦΑΡΟΣΚέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος ΝιάρχοςΛεωφ. Συγγρού 364, ΚαλλιθέαΕλεύθερη είσοδος, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότηταςΤο Αεροδρόμιο της Αθήνας σε ρυθμούς Bollywood!Το Fly me to the Moon γιορτάζει την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου με ένα πρωτότυπο χορευτικό δρώμενο από την 1η Ακαδημία Χορού Bollywood στην Ελλάδα. Μια έκρηξη ήχων, χρωμάτων και κινήσεων με άρωμα Ινδίας, που θα συνεπάρουν τους επισκέπτες και επιβάτες που θα βρεθούν στο Αεροδρόμιο της Αθήνας την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου.Το show-έκπληξη, που θα παρουσιάσει μια ομάδα χορευτών με τα τυπικά ινδικά κοστούμια, θα είναι διανθισμένο από έντονα παραδοσιακά και μοντέρνα πολιτισμικά στοιχεία της Ινδίας, μεταφέροντας μας την ομορφιά του χορού Bollywood, που είναι άλλοτε κεφάτος και ρυθμικός και άλλοτε νοσταλγικός και ερωτικός.1η Ακαδημία Bollywood στην Ελλάδα: Η 1η Ακαδημία Bollywood στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 2013 από την διεθνούς φήμης χορεύτρια και δασκάλα κ. Άννα Δημητράτου. Η Ακαδημία έχει ως στόχο να διαδώσει και να επεκτείνει την Ινδική Κουλτούρα και το πραγματικό Bollywood στην Ελλάδα, συνεργαζόμενη με τους καλύτερους δασκάλους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ έχει πραγματοποιήσει πλήθος εμφανίσεων σε φεστιβάλ και εκδηλώσεις.Επίπεδο Αναχωρήσεων – Είσοδος 3 – Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης (Ώρα: 12:00 – 13:30)Πότε:Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 201812.00 – 13.30Πού:Διεθνής Αερολιμένας ΑθηνώνΑττική οδός, ΣπάταΕίσοδος ελεύθερη