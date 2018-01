Ο Daniel Day-Lewis στην Αθήνα στο ΚΠΙΣΝ την 1η Φεβρουαρίου

LOUISA GOULIAMAKI VIA GETTY IMAGES

Για άλλη μια φορά ο Daniel Day-Lewis, ο μεγάλος ηθοποιός και παντοτινός φίλος της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή έρχεται στην Αθήνα για να παραστεί στην πρεμιέρα της νέας ταινίας της Universal στην οποία πρωταγωνιστεί: «Αόρατη Κλωστή» (Phantom Thread), του σκηνοθέτη/σεναριογράφου Paul Thomas Anderson.Η ιδιαίτερη σχέση που αναπτύχθηκε ανάμεσα στον Daniel Day-Lewis και τα παιδιά της Πόρτας Ανοιχτής ξεκίνησε το 1989, όταν, με πρόσκληση του φίλου και συμφοιτητή του, σκηνοθέτη, Γιώργου Οικονόμου, ο Daniel ήρθε για πρώτη φορά στην Αθήνα για να παραστεί στη πρεμιέρα της ταινίας «My left foot».Στην ταινία εκείνη έπαιζε τον Christie Brown, έναν άνθρωπο με σοβαρή κινητική αναπηρία, και για να παίξει το ρόλο πέρασε τρεις μήνες σε ένα σχολείο για παιδιά με αναπηρία στην Ιρλανδία. Πάντα διηγείται πως ένας μικρός του είπε: «Δεν τα πας άσχημα, αλλά δεν τα καταφέρνεις και πολύ καλά ακόμα». Έτσι, μετά από αυτή τη προσωπική επαφή με παιδιά με αναπηρία, η επιθυμία του ήταν τα έσοδα από την προβολή της ταινίας στην Αθήνα, να διατεθούν όλα για τους σκοπούς της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών.Την επομένη της πρεμιέρας ο Daniel επισκέφτηκε τα παιδιά της Εταιρείας, όπως κάνει σε κάθε του επίσκεψη. Πριν φύγει, τα παιδιά του χάρισαν ένα γούρι/φυλακτό και μια εβδομάδα αργότερα, τη βραδιά των Όσκαρ, τηλεφώνησε λέγοντας: «Πες στα παιδιά πως κερδίσαμε!»Έκτοτε, ο Daniel Day-Lewis δεν έχει λείψει από καμία πρεμιέρα ταινίας του στην Ελλάδα. Αναφέρουμε: «In the name of the father» (1993), «The Crucible» (1996), «Gangs of New York» (2003), «The Ballad of Jack and Rose» (2005), «There will be blood» (2008) (κερδίζοντας το δεύτερο του Όσκαρ) και«Lincoln» (2013) (το τρίτο Όσκαρ της καριέρας του).Τώρα, ο μεγάλος φίλος των παιδιών της Πόρτας Ανοιχτής έρχεται ξανά για να παραστεί στην πρεμιέρα της καινούργιας του ταινίας «Αόρατη Κλωστή», ανήμερα της διανομής της στις ελληνικές αίθουσες.... περισσότερα εδώ