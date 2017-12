Η κάρτα αγώνων του ‘Submissionism 2’ την Κυριακή στην Καλλιθέα

Ολοκλήρωσε την παρουσίαση της κάρτας αγώνων η διοργάνωση του 'Submissionism 2'.Το event πραγματοποιείται αυτή την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου στο Κλειστό Γυμναστήριο Λάμπρος Κατσώνης στην Καλλιθέα (Λάμπρου Κατσώνη 21).Δείτε παρακάτω όλα τα πολύ ενδιαφέροντα ματς που θα πραγματοποιηθούν.Μεγάλος Χορηγός της διοργάνωσης είναι η 'ATHLON Custom Sportswear' ΚΑΡΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ''SUBMISSIONISM 2''Arbaoui Mimoun (Taifun Luta Livre) vs Ιωάννης Κοκολάρας (Gracie Barra Greece)Samir Krvavac (Pirates Team) vs Nicolas Eduard Penzer (Stallion Gym Stuttgart)Παναγιώτης Στρουμπούλης (EFL Academy) vs Σταμάρης Μωρούλης (Aeimahon Team)Ιωάννης Αλεξανδράκης (Checkmat & Luta Livre NR) vs Ηλίας Χαραλαμπόπουλος (Alliance Greece)Βασίλης Θέμης (Pagration Arena) vs Maksim Pahlberg (Stallion Gym Stuttgart)Παναγιώτης Λαγουδάκης (Rhodes Knights/ Gracie Barra Greece) vs Γεώργιος Καφούρος (Rio Grappling Club Greece)Ιωάννης Μαρακάκης (Aspida Renzo Gracie) vs Jason Fox (Synegry Graplling Arts)Βιολέτα Καλαΐδοπούλου (Gracie Barra Greece) vs Βιβή Ρουστάνη (Brasa Hellas)Φώτης Καμπισιούλης (Zenith/Tony Team) vs Γεώργιος Στεφανίδης (Aspida Renzo Gracie)Αλέξης Ναστούλης (Killas/ GFT Team) vs Γιώργος Βρεττός (Faz Forca Team)Στράτος Λέκκας (Checkmat & Luta Livre NR) vs Bernd Hornikel (Γερμανία)Ελευθέριος Πάγκαλος (Pirates Team) vs Αλφρέδος Μάλλης (Faz Forca Team)Nίκος Καλυβας (Zenith/ Tony Team) vs Ιάσων Τσαρντανίδης ( Choke Luta Livre)Χρήστος Ματράκης (GFT Team/ Katsinopoulos Team) vs Βλαδίμηρος Μανιάς (Gracie Barra Greece)Παναγιώτα Τσίγκα (Black Belt Academy/ Draculino Team) vs Ελένη Μωϋσίδου (Armagos Team)