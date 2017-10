Πώς θα σταματήσεις να είσαι συνέχεια busy και θα βρεις χρόνο για τον εαυτό σου

Κάποτε, ένα 24ωρο ήταν αρκετό για τους περισσότερους από εμάς, για να δουλέψουμε, να πάμε γυμναστήριο, να περάσουμε χρόνο με τους κολλητούς ή το αμόρε και κάποια στιγμή να ξαπλώσουμε το κορμί μας στο κρεβάτι και να κλείσουμε τα μάτια μέχρι το επόμενο πρωί.Σήμερα, όμως, η πλειοψηφία έχει μεταλλαχθεί σε cyborg -άτιμη κρίση-, σε μία καλοκουρδισμένη μηχανή παραγωγής -άτιμη κρίση, ξανά-, που φεύγει από το γραφείο για να πάει,όχι για ποτό, αλλά σπίτι να δουλέψει ξανά, που απαντά σε emails στις 11 το βράδυ αντί να κάνει σεξ, που ξεχνά να φάει πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, αλλά είναι OK (έτσι λέει μπας και το πιστέψει).Περιττό να σου πούμε ότι το να είσαι busy στις μέρες μας είναι μια επικίνδυνη -και αναγκαία, πολλές φορές για την επιβίωση- μόδα, από την οποία δύσκολα θα γλιτώσουμε. Δυστυχώς. Ευτυχώς, όμως που υπάρχουν τρόποι για να κάνεις την καθημερινότητά σου λιγότερο δυσβάσταχτη και κουραστική, ώστε να μην βγαίνεις πάντα εκτός προγράμματος και να μπορείς να κερδίζεις χρόνο -χρήμα σε μια άλλη ζωή- για τον εαυτό σου.Η ώρα που θα γυρίσεις σελίδα στην επαγγελματική ζωή σου για να αποκτήσεις κάποια στιγμή και προσωπική έφτασε. Ακολουθούν όλα όσα πρέπει να κάνεις για να σταματήσεις επιτέλους να είσαι τόσο busy και να επιτύχεις -ή τουλάχιστον να προσπαθήσεις- να επιτύχεις την απαραίτητη ισορροπία μεταξύ εργασίας και χαράς.Προγραμμάτισε τις δουλειές σουΟ πιο εύκολος τρόπος είναι να κάνεις μια λίστα με όλα όσα έχεις να κάνεις μέσα στην ημέρα, ώστε να μπορείς να οργανώσεις πιο εύκολα το χρόνο σου, να φιλτράρεις καλύτερα τα δεδομένα, να θέσεις προτεραιότητες και να γίνεις πιο παραγωγικός.Κατανόησε τις συνήθειές σουΓια την ακρίβεια, αφιέρωσε μια μέρα της εβδομάδας για να διαπιστώσεις ιδίοις όμμασι πού δυσκολεύεσαι πάνω στη δουλειά και πού σπαταλάς περισσότερο χρόνο. Έτσι, θα καταλάβεις ποια εργασία είναι εκείνη που πάει πίσω το πρόγραμμά σου και σου «τρώει» πολύτιμη ώρα για να δεις πώς θα μπορέσεις να βελτιώσεις την κατάσταση.Για τον σκοπό αυτό, υπάρχει ένα app που μπορεί να σε βοηθήσει. Λέγεται RescueTime και υπόσχεται να φέρει την ισορροπία στην επαγγελματική και προσωπική σου ζωή, καθώς είναι ο σύμμαχος σου για να κατανοήσεις καλύτερα τις καθημερινές σου συνήθειες όσον αφορά στην εργασία στον υπολογιστή και να βελτιώσεις τους χρόνους και την παραγωγικότητά σου.Κάνε log out στα social mediaΠαραδέξου το. Από εμάς τουλάχιστον, δεν χρειάζεται να κρύβεσαι. Έτσι κι αλλιώς, το RescueTime, που σου αναφέραμε στην προηγούμενη σελίδα, θα σε προδώσει. Καταναλώνεις πολύτιμο χρόνο κάνοντας scroll down στο Facebook ή στο Twitter, τόσο εντός, όσο και εκτός δουλειάς. Θα εκπλαγείς το πόσο χρόνο θα κερδίσεις, αν κάνεις log out τουλάχιστον για μερικές ώρες μες στην ημέρα.Επίσης, υπάρχει δύο δωρεάν εφαρμογές, SelfControl για Mac και Freedom για PC, που θα σε βοηθήσουν να αποφύγεις ό,τι δεν είναι απαραίτητο για σένα, τουτέστιν να εντοπίσεις και να απομακρύνεις ανούσια scroll-αρίσματα. Πώς; Μπλοκάροντας URLs, που δεν χρειάζεται να τσεκάρεις όταν είσαι εν ώρα εργασίας.Βάλε τη λέξη «όχι» στο λεξιλόγιό σουΌσο συνεχίζεις να λες «ναι» σε όλα, τόσο πιο πολύ «χίλια κομμάτια» θα νιώθεις ότι γίνεσαι καθημερινά. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να πατήσεις πόδι, να γίνεις λιγάκι πιο τολμηρός και δυναμικός -πάντα σεβόμενος τον συνομιλητή σου- και να λες και κανένα «όχι» που και που. Έτσι, θα βάλεις όρια όχι μόνο στους συναδέλφους σου, αλλά και στον ίδιο σου τον εαυτό σχετικά με το τι προλαβαίνεις και τι όχι να κάνεις.Κάνε συχνά διαλείμματα«Οι περισσότεροι από εμάς νομίζουμε ότι είμαστε σαν τα κινητά μας τηλέφωνα - περιμένουμε να αδειάσουν οι μπαταρίες μας εντελώς πριν τις επαναφορτίσουμε», είχε αναφέρει η Emily Hunter, καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο Baylor στο Τέξας των ΗΠΑ και μέλος της ερευνητικής ομάδας που διεξήγαγε μια νέα έρευνα σχετικά με το πότε είναι η κατάλληλη ώρα να κάνεις διάλειμμα από τη δουλειά. Η ιδανική ώρα για ένα διάλειμμα είναι λίγο πριν το μεσημέρι. Γύρω στις 11.00, αν η εργάσιμη μέρα σου αρχίζει στις 09.00, ακόμα νωρίτερα αν είσαι απ' αυτούς που πιάνουν δουλειά στις 07.00 ή και πιο νωρίς. Η Hunter σε συμβουλεύει να σηκωθείς από την καρέκλα και να κάνεις μια σύντομη κουβεντούλα με έναν συνάδελφο που συμπαθείς ή αν δεν συμπαθείς κανέναν, να μιλήσεις στο κινητό με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο.Επίσης, τονίζει τη σημασία του να σηκώνεσαι ανά 45 λεπτά για ένα σύντομο διάλειμμα του ενός ή δύο λεπτών για να ξεμουδιάσεις.Κοιμήσου (σαν άνθρωπος)Ένας καλός, ποιοτικός ύπνος που διαρκεί από 6 έως 8 ώρες, χωρίς αφυπνίσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, είναι αναζωογονητικός. Σε γεμίζει ενέργεια, συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου σου και σε βοηθάει να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Όλα αυτά δεν τα λέμε εμείς, αλλά η επιστήμη που έχει θέσει επί του μικροσκοπίου τον ύπνο ουκ ολίγες φορές.Όταν, λοιπόν στερείς από τον οργανισμό σου έναν καλό ύπνο και αρκείσαι στο να κοιμάσαι 4 με 5 ώρες τις καθημερινές διαταράσσεις την ισορροπία της υγείας σου και κατ' επέκταση την αποδοτικότητα στη δουλειά σου.Πηγή Tromaktiko