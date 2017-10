Οι τροφές που βοηθούν για έναν ξεκούραστο ύπνο

Ο ύπνος μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην λειτουργία του εγκεφάλου, προκαλεί ευεξία, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, αναζωογονεί το δέρμα και μειώνει τον κίνδυνο για υψηλή πίεση αίματος και για καρδιαγγειακές παθήσεις.Υπάρχουν, ωστόσο, πολλοί άνθρωποι που δυσκολεύονται να κοιμηθούν, αλλά και άλλοι οι οποίοι δεν μπορούν να κοιμηθούν καθόλου.Γενικά, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα στον ύπνο και ένας από τους λόγους μπορεί να είναι και η διατροφή.Δείτε παρακάτω τροφές που βοηθούν για έναν ήσυχο ύπνο 1. ΨάριαΣύμφωνα με μία μελέτη που δημοσιεύτηκε στην Νέα Υόρκη (Annals of the New York Academy of Sciences), τα περισσότερα ψάρια, και ειδικά ο σολομός και ο τόνος, διαθέτουν Β6 η οποία είναι απαραίτητη για να παραχθεί η μελατονίνη (ορμόνη που προκαλεί υπνηλία και πυροδοτείται στο σκοτάδι).2. Προϊόντα Ολικής ΑλέσεωςΤρόφιμα ολικής αλέσεως όπως πλιγούρι, κριθάρι και άλλα δημητριακά ολικής είναι γεμάτα μαγνήσιο και η κατανάλωση πολύ μικρής ποσότητας μαγνησίου, μπορεί να βοηθήσει να κοιμηθείτε πιο εύκολα, όπως ανέφερε το Περιοδικό της Ορθομοριακής Ιατρικής (Journal of Orthomolecular Medicine).3. ΜπανάναΣύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύτηκε σε Περιοδικό στη Νέα Υόρκη (Annals of the New York Academy of Sciences), οι μπανάνες, εκτός από το γεγονός ότι είναι πλούσιες σε κάλιο, αποτελούν επίσης μια καλή πηγή βιταμίνης Β6, η οποία είναι απαραίτητη για τη δημιουργία μελατονίνης (ορμόνη που προκαλεί ύπνο και πυροδοτείται στο σκοτάδι).4. ΛάχανοΕκτός από τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όπως τα λάχανα καi οι λαχανίδες, διαθέτουν επίσης υγιείς δόσεις ασβεστίου. Οι έρευνες δείχνουν ότι η έλλειψη ασβεστίου μπορεί να δημιουγήσει δυσκολία στον ύπνο.baby.gr