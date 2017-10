4 προσλήψεις στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίας υπ’ αριθμ. 375/08-09-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «HARMONIzation and integrative analysis of regional, national and international Cohorts on primary Sjogren’s Syndrome (pSS) towards improved stratification, treatment and health policy making» με κωδικό έργου ΚΕ 388, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Horizon 2020 European Commission DirectorateGeneral for Research & Innovation, Grant Agreement number: 731944 – HarmonicSS – H2020-SC1-2016-2017/H2020-SC1-2016-RTD, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με τέσσερα (4) άτομα με σύμβαση (έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου), με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του ανωτέρω προγράμματος..... συνέχεια εδώ