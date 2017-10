Όσα κάνουν οι επιτυχημένοι 10 λεπτά πριν σχολάσουν

Ίσως είστε από εκείνους που τα τελευταία 10 λεπτά της εργασίας τους, κοιτούν το ρολόι μετρώντας αντίστροφα τα δευτερόλεπτα μέχρι να είναι ελεύθεροι Ή, ίσως είστε από αυτούς που δουλεύουν φανατικά μέχρι την τελευταία στιγμή.Εάν οποιοδήποτε από τα παραπάνω σενάρια ακούγεται οικείο, τότε είναι καιρός να επανεκτιμήσετε τη ρουτίνα σας στο τέλος της ημέρας.«Το πώς θα τελειώσει η εργάσιμη ημέρα είναι πολύ σημαντικό», λέει ο Michael Kerr, διεθνής επιχειρηματικός ομιλητής και συγγραφέας του "You Can't Be Serious! Putting Humor to Work." «Μπορεί να σας φτιάξει την διάθεση για το υπόλοιπο της ημέρας, μπορεί να επηρεάσει τις προσωπικές σας σχέσεις, το συνολικό επίπεδο της ευτυχίας και το πόσο καλά κοιμάστε το βράδυ. Επίσης, θα επηρεάσει όλη την επόμενη μέρα.»Η Lynn Taylor, εμπειρογνώμονας στο χώρο εργασίας παγκοσμίως και συγγραφέας του "Tame Your Terrible Office Tyrant: How to Manage Childish Boss Behavior and Thrive in Your Job," λέει, ότι οι πιο επιτυχημένοι άνθρωποι έχουν συνήθως μια ρουτίνα στην οποία προσπαθούν να μετριάσουν τα καθήκοντα που θα τους καθυστερήσουν και θα τους αποτρέψουν από το να είναι συγκεντρωμένοι στα γεγονότα της επόμενης μέρας - αναμενόμενα ή μη.Αν θέλετε λοιπόν η επιτυχία να είναι μέρος της καθημερινότητάς σας δείτε τι πραγματικά κάνουν οι επιτυχημένοι άνθρωποι τα τελευταία 10 λεπτά της εργασίας τους.1. Ενημερώνουν τη λίστα με τα καθημερινά τους καθήκοντα2. Οργανώνουν το γραφείο και τον υπολογιστή τους3. Κάνουν μια ανασκόπηση του τι κατάφεραν κατά τη διάρκεια της ημέρας4. Επίσης, κάνουν μια ανασκόπηση του τι «πήγε στραβά» καθ όλη την ημέρα, τα πιθανά λάθη καθότι από αυτά διδάσκονται5. Εξετάζουν τις «επείγουσες» υποθέσεις. Οι επιτυχημένοι άνθρωποι είναι σε θέση να αποφασίσουν τι απαιτεί άμεσα μια απάντηση και τι μπορεί να περιμένει.6. Μένουν συγκεντρωμένοι και προσηλωμένοι. Αποφεύγουν να τους διασπά την προσοχή οτιδήποτε δεν έχει να κάνει με την εργασία τους7. Καθορίζουν τους πρωταρχικούς στόχους τους για την επόμενη μέρα8. Ενημερώνουν τους συναδέλφους τους πόσο διαθέσιμοι θα είναι από τώρα και μέχρι το επόμενο πρωί. Η επικοινωνία μεταξύ των συναδέλφων είναι απαραίτητη για την καλύτερη συνεργασία9. Ελέγχουν το πρόγραμμά τους για το επόμενο πρωί. "Οι επιτυχημένοι άνθρωποι ξέρουν να επανεξετάζουν το χρονοδιάγραμμα και το σχέδιό τους για την επόμενη ημέρα και το πιο σημαντικό, να φαντάζονται το πως θα εξελιχθεί η επόμενη μέρα," λέει η Kerr10. Λένε «ευχαριστώ» σε κάποιον που το αξίζει – Οι μεγάλοι χώροι εργασίας είναι χτισμένοι στα θεμέλια της ευγνωμοσύνης και της αναγνώρισης11. Χαιρετούν όταν φεύγουν. Με αυτό τον τρόπο υπενθυμίζουν στο αφεντικό τους ότι είναι ανθρώπινα όντα και όχι μόνο συνάδελφοι12. Φεύγουν με μια ευχάριστη διάθεση. Οι επιτυχημένοι ηγέτες αφήνουν μια καλή εντύπωση στο τέλος της ημέρας καθώς αυτή η συμπεριφορά θα τους ακολουθήσει μέχρι το επόμενο πρωί.13. Φεύγουν από το γραφείο μια λογική ώρα. “Με το να παραμένετε στο γραφείο σας χωρίς κανέναν ουσιαστικό λόγο περιορίζετε το επίπεδο ενέργειάς σας που θα χρειαστείτε την επόμενη ημέρα,” εξηγεί η Taylor.