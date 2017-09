Τα σημάδια που δείχνουν πώς ό,τι κι αν κάνεις δε θα πλουτίσεις στη ζωή σου

Υπάρχουν άνθρωποι σαν τον αυτοδημιούργητο εκατομμυριούχο Steve Siebold, συγγραφέα του best seller βιβλίου "How rich people think", που πιστεύουν ότι όλοι έχουν τις δυνατότητες να βγάλουν χρήμα, αρκεί να το βάλουν σκοπό της ζωής τους και να δουλέψουν σκληρά και έξυπνα προκειμένου να τον επιτύχουν.Και μπορεί ο Siebold μια χαρά να τα λέει, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς δεν κάνουν όλοι για όλα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι προορισμένοι όλοι οι άνθρωποι να πιάσουν πολύ χρήμα στα χέρια τους, γιατί στην τελική δεν είναι το παν για εκείνους.Δεδομένου αυτού, τα παρακάτω 9 σημάδια είναι χαρακτηριστικά όσων δεν έχουν την καλύτερη σχέση με τα χρήματα και δύσκολα -έως ακατόρθωτα, εκτός αν τους κάτσει το λαχείο- θα βγάλουν πολλά στη ζωή τους.Θα αναγνωρίσεις κάποια από τα σημάδια στον εαυτό σου, αν...Δίνεις πολύ σημασία στο να κάνεις οικονομίαΟι οικονομίες είναι πολύ σημαντικές για να δημιουργήσεις πλούτη, όμως δεν θα πρέπει να εστιάζεις μόνο σε αυτές, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα το πώς να βγάλεις χρήματα. «Οι μάζες επικεντρώνονται σε ένα λιτό τρόπο ζωής χάνοντας μεγάλες ευκαιρίες. Δεν υπάρχει λόγος να σταματήσεις να κάνεις οικονομίες, όμως αν θες να αρχίσεις να σκέφτεσαι σαν πλούσιος σταμάτα να ανησυχείς μήπως ξεμείνεις από λεφτά και εστίασε στο πώς θα βγάλεις περισσότερα» γράφει ο Siebold. Ένα κοινό χαρακτηριστικό των εκατομμυριούχων είναι ότι δημιουργούν πολλές πηγές εισοδήματος και επενδύουν έξυπνα.Δεν κάνεις επενδύσειςΈνας απ' τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να βγάλεις χρήματα είναι να τα επενδύεις. Οπότε όσο νωρίτερα τόσο το καλύτερο. «Κατά μέσο όρο οι εκατομμυριούχοι επενδύουν το 20% του ετήσιου εισοδήματός τους. Τα πλούτη τους δεν υπολογίζονται απ' το ποσό που βγάζουν κάθε χρόνο αλλά απ' το πώς επένδυσαν και έκαναν οικονομίες στο πέρασμα του χρόνου», γράφει ο οικονομικός σύμβουλος Ramit Sethi στο best seller βιβλίο του "I Will Teach You to Be Rich".Είσαι ευχαριστημένος με ένα σταθερό μισθόΦυσικά και είναι σημαντικό να πληρώνεσαι στην ώρα σου και να έχεις ένα σταθερό μισθό, αλλά αν θέλεις να κάνεις το κάτι παραπάνω απαιτείται να τολμήσεις. Να ξεβολευτείς και να ρισκάρεις. Όπως υπογραμμίζει ο Siebold: «Αυτός είναι ο δρόμος για να αποκτήσει κάποιος λεφτά και όχι να συμβιβάζεσαι στην οικονομική μετριότητα για πάντα».Αγοράζεις πράγματα πάνω απ' τις δυνάμεις σουΌταν ζεις πέρα απ' τις οικονομικές σου δυνατότητες μην περιμένεις να κάνεις λεφτά. Ακόμη κι αν πάρεις μια γενναία αύξηση, τίποτα δεν θα σε σώσει απ' τη σπατάλη. «Δεν είχα πάρει ακριβό ρολόι ή αυτοκίνητο μέχρι που οι επιχειρήσεις και επενδύσεις μου ξεκίνησαν να βγάζουν πολλαπλάσια κέρδη» θυμάται ο επίσης αυτοδημιούργητος εκατομμυριούχος Grant Cardone. «Οδηγούσα ακόμα ένα Toyota Camry την εποχή που είχα γίνει εκατομμυριούχος», προσθέτει.Κυνηγάς το όνειρο κάποιου άλλου, όχι το δικό σου«Αν θες να γίνεις επιτυχημένος πρέπει να αγαπάς αυτό που κάνεις, δηλαδή να κυνηγήσεις το πάθος σου. Πολλοί άνθρωποι όμως κάνουν το λάθος και κυνηγούν το όνειρο κάποιου άλλου, όπως των γονιών τους», εξηγεί ο Thomas C. Corley, ο άνθρωπος που αφιέρωσε πέντε χρόνια στη μελέτη αυτοδημιούργητων εκατομμυριούχων. «Όταν κυνηγάς τους στόχους και τα όνειρα κάποιου άλλου ίσως καταλήξεις δυστυχισμένος με το επάγγελμα που διάλεξες, γιατί πολύ απλά δεν έχεις το πάθος που χρειάζεται για να επιτύχεις», γράφει στο βιβλίο του "Change Your Habits, Change Your Life".Κάτι παρόμοιο βέβαια σου είχε πει χρόνια πριν και ο αείμνηστος Hugh Hefner.Δεν έχεις στόχους για τα λεφτά σουΤα χρήματα δεν πέφτουν απ' τον ουρανό. Αν θες τελικά να αποκτήσεις πλούτη πρέπει να έχεις ένα ξεκάθαρο, συγκεκριμένο στόχο προτού καταστρώσεις ένα σχέδιο για να τον επιτύχεις. «Οι πλούσιοι αφοσιώνονται σε αυτή την ιδέα. Χρειάζεται συγκέντρωση, υπομονή, γνώση και αρκετή προσπάθεια, αλλά είναι εφικτό αν έχεις ακριβείς στόχους και όραμα» αναφέρει ακόμη ένας αυτοδημιούργητος εκατομμυριούχος, ο T. Harv Eker. «Ο νούμερο ένα λόγος που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν παίρνουν αυτό που θέλουν είναι γιατί δεν ξέρουν τι ακριβώς θέλουν. Οι πλούσιοι είναι εντελώς ξεκάθαροι ότι θέλουν πλούτη» συμπληρώνει.Πρώτα ξοδεύεις και μετά κάνεις οικονομίες«Αυτό που κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι όταν κερδίζουν ένα δολάριο είναι να πληρώσουν πρώτα όλους τους άλλους. Απ' το ενοίκιο και την πιστωτική μέχρι τον λογαριασμό τηλεφώνου, τους φόρους κ.ο.κ. Αντί να ξοδεύεις και μετά να κρατάς στη άκρη ό,τι έμεινε, κάνε το ανάποδο. Βάλε στην άκρη τουλάχιστον το 10% του εισοδήματός σου και κάνε τη διαδικασία αυτόματα. Έτσι δεν θα βλέπεις ποτέ αυτά τ χρήματα και θα μάθεις να ζεις χωρίς αυτά», λέει ο David Bach στο βιβλίο του "The Automatic Millionaire" .Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να γίνεις πλούσιος«Ο μέσος άνθρωπος πιστεύει ότι το να γίνεις πλούσιος είναι απλά ένα προνόμιο που δίνεται σε λίγους τυχερούς ανθρώπους. Η αλήθεια είναι ότι σε μια καπιταλιστική χώρα έχεις κάθε δικαίωμα να είσαι πλούσιος αν είσαι πρόθυμος να δημιουργήσεις υπεραξία για τους άλλους. Ξεκίνα να ρωτάς τον εαυτό σου: «Γιατί όχι εγώ;» Έπειτα ξεκίνα να σκέφτεσαι μεγάλα πράγματα. Οι πλούσιοι έχουν πάντα υψηλές προσδοκίες» καταλήγει ο Siebold.