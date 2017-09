Ζήσε το ρυθμό της πόλης μαζί μας!

Η ώρα της επιστροφής στην πόλη έφτασε για τους περισσότερους και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) είναι έτοιμο να σας υποδεχθεί με ένα πρόγραμμα γεμάτο δραστηριότητες και εκδηλώσεις που θα κάνουν τη μετάβαση λίγο πιο εύκολη, προσφέροντας μια ευχάριστη διέξοδο από την καθημερινότητα στην πόλη.Στην Ελλάδα, ως γνωστόν το καλοκαίρι συνεχίζεται και μέσα στο φθινόπωρο. Τι πιο όμορφο λοιπόν, από το να απολαύσεις το γλυκό καιρό του Σεπτεμβρίου με συντροφιά μια πληθώρα μουσικών επιλογών σε ανοιχτούς, ελεύθερους χώρους; Η καθιερωμένη πλέον ενότητα συναυλιών Parklife μας περιμένει και αυτό το μήνα με δύο διαφορετικές εκδόσεις στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος: με την παραδοσιακή νότα του Parklife Traditional με το Ross Daly Quintet & Martha Mavroidi Trio και το Parklife Melody, και με δύο ιδιαίτερα μελωδικά ταξίδια με τις Μαρίνα Σάττι & Fonέs και την Ευανθία Ρεμπούτσικα και τον Γιώργο Περρή.Παράλληλα, η δημοφιλής σειρά μουσικών αποδράσεων Music Escapades συνεχίζει να μας μυεί στο χώρο της ελληνικής εναλλακτικής σκηνής, παρουσιάζοντας τους Leon of Athens & Fonέs+ και τον Serafim Tsotsonis.Τις μουσικές προτάσεις του μήνα ολοκληρώνουν οι Jazz Διαχρονίες, που επιστρέφουν με δύο δυναμικά jazz σχήματα: τους Theo Kapilidis Quartet και τη σύμπραξη του αμερικανού σαξοφωνίστα Craig Handy με τον Γιάννη Κασέτα και το γκρουπ του.Τον Σεπτέμβριο, οι υπαίθριές μας προβολές, Park Your Cinema, τιτλοφορούνται The Great… Out There, ή αλλιώς πώς ο κινηματογράφος έχει αποτυπώσει πάνω στο φιλμ, το φανταστικό, το μεγαλείο της φύσης, αυτό που μας ξεπερνά ως ανθρώπους. Από την άλλη, το Park Your Cinema Kids, μας παρουσιάζει παραγωγές των θρυλικών στούντιο Walt Disney, Pixar και Illumination.Φυσικά δεν πρόκειται να λείψουν δημοφιλείς υπαίθριες δραστηριότητες, όπως η ιστιοπλοΐα, το καγιάκ και τα παιχνίδια για όλη την οικογένεια, με την προσθήκη του περιπετειώδους Τοίχου Αναρρίχησης, ενώ να είστε έτοιμοι να χορέψετε σε ρυθμούς Boogie Woogie στο Social Ballroom που αυτή τη φορά επιστρέφει κάτω από την Πανσέληνο του Σεπτεμβρίου.Τέλος, ενόψει της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, το ΚΠΙΣΝ προάγει τη βιώσιμη κινητικότητα με μια εβδομάδα αφιερωμένη στο ποδήλατο, μεταξύ 16 και 22 Σεπτεμβρίου.Και τον Σεπτέμβριο, όλες οι αθλητικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει το ΚΠΙΣΝ έχουν ελεύθερη είσοδο για όλους, χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους επισκέπτες από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο να συμμετέχουν καθημερινά στη διαμόρφωση της ταυτότητάς του.Για το αναλυτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων του Σεπτεμβρίου πατήστε εδώ Πληροφορίες για την επίσκεψή σαςΤο θερινό ωράριο λειτουργίας, που ισχύει από 1η Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου, είναι: Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, Στίβος, Αγορά, Φάρος 06.00-00.00, Κέντρο Επισκεπτών 09.00-22.00.Στους χώρους του ΚΠΙΣΝ λειτουργούν 4 σημεία εστίασης: Στην Αγορά, στο Κέντρο Επισκεπτών με θέα το Κανάλι, στον Φάρο και στο Πάρκο. Επιπλέον, λειτουργούν και κινητά σημεία εστίασης στους εξωτερικούς χώρους.Εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται η επίσημη λειτουργία του parking στο ΚΠΙΣΝ, χωρητικότητας 1.000 θέσεων. Η είσοδος του πάρκινγκ βρίσκεται στην οδό Πεισιστράτου 1.Τα κατοικίδια είναι ευπρόσδεκτα σε όλους τους εξωτερικούς χώρους του ΚΠΙΣΝ εκτός από το Ξέφωτο, τον Λαβύρινθο και τους παιδότοπους. Θα πρέπει πάντοτε να είναι με λουρί και υπό την εποπτεία του κηδεμόνα τους, ο οποίος οφείλει να μεριμνά για την καθαριότητα του χώρου.Βάσει της σχετικής οδηγίας της πλατινένιας περιβαλλοντικής πιστοποίησης LEED που έχει κατακτήσει το ΚΠΙΣΝ, το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στους κλειστούς χώρους, καθώς και σε απόσταση 8μ. από τα εξωτερικά ανοίγματα των κτιρίων. Στους λοιπούς ανοιχτούς χώρους το κάπνισμα δεν απαγορεύεται και οι επισκέπτες παρακαλούνται να σεβαστούν το χώρο και να χρησιμοποιούν τα σταχτοδοχεία δαπέδου που έχουν τοποθετηθεί. Ωστόσο, ο σεβασμός προς το περιβάλλον και η προώθηση του υγιεινού τρόπου ζωής παραμένουν βασικές αξίες στις οποίες έχει αναπτυχθεί το ΚΠΙΣΝ. Στο πλαίσιο αυτό ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες να απολαύσουν το Πάρκο χωρίς να καπνίσουν κατά τη διάρκεια παραμονής τους στους χώρους του.Για πληροφορίες πρόσβασης, πατήστε εδώ Όλοι οι χώροι του ΚΠΙΣΝ, συμπεριλαμβανομένου του parking, είναι προσβάσιμοι σε ΑμεΑ. Για αναλυτικές πληροφορίες, πατήστε εδώ