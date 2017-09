Αυτά είναι τα αυτοκίνητα που δεν πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας

Μπορεί το όριο για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας να έχει γίνει αρκετά αυστηρό, στα 90 g/km πλέον, ωστόσο υπάρχουν μοντέλα στην ελληνική αγορά που αποφεύγουν το χαράτσι.Εφόσον τα τέλη κυκλοφορίας παραμένουν ίδια για το 2017 (αναμένονται οι ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες), υπάρχουν μοντέλα στην Ελληνική αγορά που, λόγω χαμηλών ρύπων C02 δεν πληρώνουν. Θυμίζουμε οτι τα αυτοκίνητα που ταξινομούνται από την 1/11/2010 και μετά, το κόστος των τελών κυκλοφορίας δεν εξαρτάται από τον κυβισμό, αλλά από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (τα γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο). Με βάση τις τελευταίες αλλαγές στις οποίες προέβη η κυβέρνηση, τα μοντέλα που εκπέμπουν έως 90 g/km πληρώνουν μηδενικά τέλη.Σε αυτή την κατηγορία δεν ανήκουν μόνο ηλεκτρικά ή υβριδικά μοντέλα, όπως θα περίμεναν οι περισσότεροι. Όπως θα δείτε παρακάτω, στην ελληνική αγορά υπάρχουν αρκετά αυτοκίνητα, από όλες σχεδόν τις κατηγορίες, που παίρνουν…ελευθέρας από το υπουργείο Οικονομικών και δεν πληρώνουν (κάνοντας ΚΛΙΚ πάνω στο κάθε μοντέλο μπορείτε να διαβάσετε διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με αυτό).Σημειώστε πως στο παρακάτω αφιέρωμα δεν συμπεριλαμβάνονται τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία φυσικά έχουν και ιδιαίτερα υψηλό κόστοςAlfa Romeo MiTo 1.3 JTDM-2 90 g/kmAudi A3 g-tron 1.4 TFSI 89 g/kmΑudi A3 e-tron 1,4 TFSI 35 g/kmBMW i3 REX 13 g/kmBMW i8 49 g/kmBMW 116d EfficientDynamics 89 g/kmBMW 225xe Active Tourer 46 g/kmBMW 330e 44g/kmBMW 740Le 48 g/kmBMW X5 40e 77g/kmCitroen C1 1,0 VTi 68 S/S 88 g/kmCitroen C3 1,6 BlueHDI 75 PS S&S 83 g/kmCitroen C4 1,6 BlueHDI 100 S/S 86 g/kmCitroen C4 Cactus 1,6 BlueHDi 100 SST 87 g/kmDS 3 1.6 BlueHDi 87 g/kmDS 5 2,0 HYBRID4 90 g/kmDacia Sandero 1.5dCi 90g/kmFiat 500 1,3 MTJ 89 g/kmFiat 500 0,9 TwinAirFiat Panda 0.9 TwinAir Natural Power 86 g/kmFiat Punto 1,3 MTJ 95ps 89 gr/kmFord Fiesta 1.5 diesel ECOnetic 87 g/kmFord Focus 1,5 ECOnetic 125 PS 89 g/kmHyundai i30 1.6 diesel 89g/kmLexus CT 200h 82 g/kmMercedes C 350e 48-54 g/kmMercedes E 350e 49 g/kmMercedes GLE- 500e 4MATIC 80 g/kmMercedes S500e Long 65 g/kmMINI One D 89 g/kmNissan Micra 1.5 diesel 85g/kmOpel Corsa 1,3 CDTi 87 g/kmOpel Astra 1,6 CDTi 110 PS 90 g/kmPeugeοt 108 1,0 VTi 68 PS 88 g/kmPeugeot 2008 1,6 BlueHDI 100 S&S 90 g/kmPeugeot 208 1,6 BlueHDI 100 PS 79 g/kmPeugeot 208 1,6 BlueHDI 75 PS 90 g/kmPorsche Cayenne S E-Hybrid 79g/kmPorsche Panamera S E-Hybrid 71g/kmSeat Ibiza 1.4 TDi 88g/kmRenault Clio 1,5 dCi 75 & 90 PS 85 g/kmRenault Clio 1,5 dCi 110 PS 90 g/kmRenault Clio Sport Tourer 1,5 dCi 90 Ps 90 g/kmSkoda Citigo CNG 82 g/kmToyota Auris 1,4 D-4D 89 g/kmToyota Auris HSD 79 g/kmToyota Corolla 1,4 D-4D 89 g/kmToyota Prius 89 g/kmToyota Yaris HSD 75 g/kmVW eco up! 82 g/kmVW e-up! 0 g/kmVW Polo 1,4 TDI BlueMotion 82 g/kmVW e-Golf 0 g/kmVW Golf GTE 35 g/kmVolvo V40 D2 82g/kmVolvo V60 D6 Hybrid 48 g/kmVolvo XC60 T8 49g/kmVolvo XC 90 T8 Hybrid 59 g/km