Αυτές είναι οι 7 τροφές που παρατείνουν τη ζωή μας

Βάλε τις παρακάτω 7 τροφές στη διατροφή σου για καλή υγεία, μακροζωία και ευεξία Γιαούρτι: Το 1970, στη Γεωργία υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που ξεπερνούσαν τα εκατό. Μελέτες εκείνης της εποχής θεωρούσαν ότι η μακροζωία οφειλόταν στο γιαούρτι, συστατικό της διατροφής τους. Αν και δεν έχουν αποδειχτεί άμεσες ιδιότητες του γιαουρτιού όσον αφορά την αντιγηραντική του ικανότητα, το γιαούρτι είναι πλούσιο σε ασβέστιο, που βοηθά στην απομάκρυνση της οστεοπόρωσης και περιέχει καλά βακτήρια που βοηθούν στη διατήρηση της υγείας των εντέρων, ενώ παράλληλα περιορίζουν τα περιστατικά ασθενειών των εντέρων που σχετίζονται με την προχωρημένη ηλικία.Κρασί: Η κατανάλωση αλκοόλ σε μέτριες ποσότητες προστατεύει από τις καρδιαγγειακές νόσους, τον διαβήτη και την απώλεια μνήμης λόγω ηλικίας. Οποιοδήποτε είδος αλκοολούχου ποτού φαίνεται να έχει τέτοια οφέλη, αλλά το κόκκινο κρασί αποτελεί το επίκεντρο των ερευνών. Περιέχει ρεσβερατρόλη, συστατικό που συμβάλλει στα οφέλη και σύμφωνα με έρευνες σε ζώα, μπορεί να ενεργοποιήσει γονίδια που επιβραδύνουν το κυτταρικό γήρας.Mήλο: Οι στανίνες που περιέχει το μήλο μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης χοληστερίνης, καθώς και καρδιαγγεικής νόσου. Επιπλέον, η καθημερινή κατανάλωση μήλων ενισχύει το ανοσοποιητικό, προλαμβάνει το εγκεφαλικό και το έμφραγμα.Σταφύλια: Περιέχουν μεγάλες ποσότητες φλαβονοειδών συστατικών που θεωρούνται κορυφαίες αντιοξειδωτικές ουσίες, προλαμβάνουν τη γήρανση της επιδερμίδας και μειώνουν τη ζημιά που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες. Είναι φρούτα πολύ νόστιμα, πλούσια σε βιταμίνες Α, C, B6, φολικό οξύ και απαραίτητα μέταλλα για τον οργανισμό όπως κάλιο, ασβέστιο, φώσφορο, μαγνήσιο και σελήνιο.Κρεμμύδι: Με αξιοσημείωτη περιεκτικότητα σε αλυσίνη και σε βιταμίνη C, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αντιβιοτικό και αναλγητικό. Συμβάλλει στην επούλωση των πληγών, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και προλαμβάνει τα κρυολογήματα.Πορτοκάλι: Χάρη στην υψηλή του περιεκτικότητα σε βιταμίνη C, κάλιο και σελήνιο τονώνει το ανοσοποιητικό σύστημα, βοηθώντας τον οργανισμό να αμύνεται ενάντια στο κρυολόγημα και στις ιώσεις.Σκόρδο: Η συστηματική κατανάλωση καταπολεμά τη σκλήρυνση των αρτηριών και μειώνει τη χοληστερίνη. Τα άτομα με υψηλή πίεση που καταναλώνουν σκόρδο που έχει ωριμάσει αρκετά, μπορούν να πετύχουν σημαντική μείωση της πίεσης τους. Δύο φέτες σκόρδου την ημέρα, ή το ισόποσο σε συμπληρώματα τροφής, είναι η συνιστώμενη ποσότητα.