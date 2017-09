2nd Athens Tattoo Expo 2017

2nd Athens Tattoo Expo 2017Το δεύτερο σε σειρά Athens Tattoo Expo που πραγματοποιείται στις 7-8 Οκτωβρίου 2017, στο εμβληματικό κτίριο του Ωδείου Αθηνών στο κέντρο της πόλης, έρχεται για να δώσει μια ακόμα ευκαιρία στην ελληνική κοινότητα των tattoo artists & enthusiasts να αναδείξουν τη δουλειά τους και την τέχνη τους.Το Athens Tattoo Expo είναι ένα national event, στο οποίο παίρνουν μέρος 80 από τους καλύτερους tattoo artists της χώρας. Η διήμερη έκθεση που αφιερώνεται στην τέχνη των tattoo, είναι μια πρωτοβουλία της Red and White productions, η οποία είναι και η διοργανώτρια ομάδα του Athens International Tatoo Convention, που έχει καθιερωθεί ως ένα από τα μεγαλύτερα συνέδρια τατουάζ στην Ευρώπη. Αν και το Athens Tattoo Expo αποτελεί event μικρότερης εμβέλειας, έχει στόχο να αναδείξει την πιο art και περισσότερο supreme πλευρά της ελληνικής κοινότητας tattoo, πηγαίνοντάς την ένα βήμα παραπέρα.Κατά τη διάρκεια του διημέρου το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να απολαύσει τη δουλειά των καλύτερων artists σε live tattooing acts, tattoo contests, dj sets, live bands, graffiti shows, bike and skate shows, body painting και εντυπωσιακά acrobatics!Κάνε και εσύ ένα tattoo για να πραγματοποιηθεί η ευχή ενός παιδιού!Αυτό που σίγουρα δε θα μπορούσε να λείπει από αυτό το γεμάτο μελάνι και shows διήμερο, είναι η συνεργασία που γίνεται σιγά-σιγά αναπόσπαστο κομμάτι των εκθέσεων τατουάζ, με το Make a Wish!Φέτος, για πρώτη φορά το Athens Tattoo Expo δίνει την ευκαιρία στο κοινό του, να επιλέξει το δικό του "Αστέρι της Ευχής"!Όλα τα έσοδα από τα tattoo "αστέρια της ευχής" θα διατεθούν στο Make A Wish βοηθώντας να πραγματοποιηθούν οι πιο βαθιές επιθυμίες παιδιών από 3 έως 18 ετών, με σοβαρές και απειλητικές ασθένειες, ενισχύοντας τον αγώνα τους για ζωή, με χαρά, δύναμη και ελπίδα.#itsalwaysagooddayforanewtattoo!*Εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότηταςΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 7 & 8 ΟκτωβρίουSATURDAY (OPEN 11:00-00:00)GRAFFITI SHOWBODY PAINTING13:30-14:00 BEST REALISTIC SMALL14:00-15:00 BEST OLD SCHOOL15:00-16:00 BEST COLOR TATTOO CONTEST SMALL16:00-16:30 SHOW16:30-17:30 BEST COLOR TATTOO CONTEST BIG17:30-18:30 BEST DOTISM TATTOO CONTEST SMALL19:30-20:30 BEST REALISTIC BIG20:30-21:30 BEST DOTISM TATTOO CONTEST BIG21:30-22:15 LIVE22:30 BEST OF DAYSUNDAY (OPEN 11:00-00:00)GRAFFITI SHOWBODY PAINTING13:00-14:00 BEST BLACK AND GRAY TATTOO CONTEST SMALL14:00-15:00 BEST TRIBAL TATTOO CONTEST15:00-16:00 BEST BLACK AND GRAY TATTOO CONTEST BIG16:00-16:30 SHOW17:00-18:00 BEST JAPANESE BIG18:00-19:00 BEST OF SHOW SMALL19:00-20:00 BEST OF SHOW BIGΕΙΣΙΤΗΡΙΑΟλόκληρο: 10€ ημερήσιοΔωρεάν: παιδιά έως 12 ετών, ΑΜΕΑΧΟΡΗΓΟΙ:DARKLINES TATTOO SUPPLIESJAGERMEISTERMONSTERΗΜ Tattoo MashinesVANSBarber Rules