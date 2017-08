Θερινός κινηματογράφος στο γρασίδι του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρυμα Νιάρχος [πρόγραμμα]

Ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί την έναρξη της νέας σεζόν και έχει ταυτιστεί με την επιστροφή στην καθημερινότητα της πόλης.Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) συνεχίζει όμως το θερινό σινεμά του, προσκαλώντας μας σε υπαίθριες κινηματογραφικές βραδιές τις Παρασκευές και τα Σάββατα του Σεπτέμβρη, στις 20.30 στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, με ελεύθερη είσοδο.Park your Cinema: The Great… Out There!Τον φετινό Σεπτέμβρη το Park Your Cinema είναι αφιερωμένο στη μεγαλοσύνη αυτού που ξεκινά από τα όρια του ανθρώπινου βλέμματος και τελειώνει στο βάθος του πεδίου του φιλμικού καρέ.Εικόνες τοπίων μοναδικά φωτογραφημένων, πλάνα προοπτικής που μας ταξίδεψαν κυριολεκτικά, με το ανθρώπινο στοιχείο να προκαλεί το δράμα μέσα τους ή να γεννά την περιπέτεια όπως θα μπορούσαμε να τη ζήσουμε μονάχα στο σινεμά, ξαπλωμένοι στο τόσο ταιριαστό σε διαστάσεις Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ, εκεί έξω, κάτω από τη μεγαλύτερη οθόνη αυτής της πόλης, τον Αττικό ουρανό.Το πρόγραμμαΞεκινάμε με «Μέρες Ευτυχίας», την Παρασκευή 01/09, όπου μεταφερόμαστε στην Αμερική του 1916, για να παρακολουθήσουμε την ιστορία ενός φυγά και της αγαπημένης του στο Τέξας, που έχουν βάλει στο μάτι την περιουσία του πλούσιου κτηματία, στον οποίο έχουν βρει δουλειά.Την Παρασκευή 08/09, διασχίζουμε τον Ατλαντικό Ωκεανό και μεταφερόμαστε «Πέρα από την Αφρική», όπου μία βαρόνη από την Δανία (Meryl Streep), ταξιδεύει μέχρι την αποικιακή Κένυα, για να διευθύνει μία φυτεία καφέ και γνωρίζει έναν γοητευτικό κυνηγό (Robert Redford).Την Παρασκευή 15/09, εισβάλουμε «Στη Χώρα των Μαγικών Πλασμάτων», συντροφιά με ένα εννιάχρονο αγόρι που ονειρεύεται τη φυγή από την οικογενειακή εστία. Μια ταινία βασισμένη στο διάσημο παιδικό παραμύθι, με την υπογραφή του συγγραφέα και εικονογράφου Maurice Sendak.Μια εβδομάδα μετά, την Παρασκευή 22/09, επιστρέφουμε στην Αμερική και πιο συγκεκριμένα σε μια φανταστική πόλη, με το πιο επικό spaghetti Western στην ιστορία του σινεμά, το «Κάποτε στη Δύση».Την τελευταία Παρασκευή 29/09, μία αγαπημένη περιπέτεια μας περιμένει και ο «Indiana Jones και Οι Κυνηγοί της Χαμένης Κιβωτού», έρχονται στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος για ένα δίωρο δράσης.Park your Cinema: Kids / Με ελληνική μεταγλώττισηΤο Park Your Cinema εμπλουτίζει το πρόγραμμά του με αγαπημένες παιδικές ταινίες από το ιστορικό studio του Walt Disney, αναμειγνύοντας τίτλους από το κλασικό παρελθόν μέχρι το ακόμα κοσμαγάπητο παρόν.Δίπλα τους, τα στούντιο της Pixar και της Illumination προσθέτουν δύο από τις καλύτερες animated παραγωγές των τελευταίων χρόνων, προσεγγίζοντας θεατές κάθε ηλικίας τα Σάββατα του Σεπτεμβρίου στις 20.30, στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος και την Αγορά του ΚΠΙΣΝ.Το Σάββατο 02/09 θα παρακολουθήσουμε την ιστορία αγάπης «Η Λαίδη και ο Αλήτης» μια από τις πιο τρυφερές ταινίες του Studio της Disney.Το επόμενο Σάββατο, στις 09/09, ένα πασίγνωστο ελεφαντάκι με πελώρια αυτιά, ο «Ντάμπο», θέλει να πιστέψουμε στον εαυτό μας, χωρίς να μας σταματά η διαφορετικότητά μας.Το Σάββατο 16/09, με το «Τραγούδα!», θα απολαύσουμε περισσότερες από 60 μουσικές επιτυχίες σε μια ταινία όπου όλοι τραγουδάνε στην Αγορά του ΚΠΙΣΝ.Μια εβδομάδα μετά, ετοιμαστείτε να γίνουμε «Μαλλιά Κουβάρια» στην Αγορά και πάλι, απολαμβάνοντας μια ελεύθερη διασκευή του γνωστού παραμυθιού της Ραπουνζέλ, από το studio της Disney.Και το Park Your Cinema: Kids, θα ολοκληρωθεί με μία περιπέτεια, παιδική αυτή τη φορά. «Οι Απίθανοι», έρχονται στην οθόνη του Ξέφωτου στις 30/09, για να μας χαρίσουν στιγμές περιπέτειας και γέλιου.Η ενότητα Park your Cinema, καθώς και το σύνολο του προγραμματισμού του ΚΠΙΣΝ, πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).Πηγή: Θερινός κινηματογράφος στο γρασίδι του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρυμα Νιάρχος [πρόγραμμα] | iefimerida.grΠηγή: Θερινός κινηματογράφος στο γρασίδι του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρυμα Νιάρχος [πρόγραμμα] | iefimerida.gr